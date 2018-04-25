文化快遞》第11屆台灣國際紀錄片影展 170部作品翻轉紀錄片想像

2018年04月25日 10:35 中時電子報 文／鄭尼吉 圖／台灣國際紀錄片影展

《回程列車》劇照

開幕片《現代詩展╱ 1966》劇照

《日常對話》劇照

《大帳篷─想像力的避難所》劇照

《藍》劇照

《莉維達．地海之詩》劇照

焦點影人─萊拉‧巴卡尼娜

第11屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）將在5月4日至13日舉行，延續2014年「再見‧真實」的核心精神，持續翻轉大眾對紀錄片的既有認知，影展規劃「競賽」與「觀摩」共12個單元，選映170部來自全世界的紀錄片作品。開幕片由韓湘寧《今日開幕》、張照堂《現代詩展╱1966》與陳耀圻《上山》3部短片聯映，其中《今日開幕》和《現代詩展╱1966》更是在50年後首度重現，韓湘寧、張照堂兩位導演也將與漢聲出版社創辦人黃永松同臺，為TIDF揭開序幕。

台灣切片：重探六零年代實驗電影

紀錄片做為歷史脈絡的爬梳，本屆TIDF更進一步帶領觀眾重返1960年的壓抑年代，看當時的文藝青年如何因不滿主流電影，藉由大量翻譯歐美劇本、電影評論，身體力行地將他們「想像的藝術電影」製作出來，繼而開啟電影實驗，點燃代代青年人。策展團隊耗時一年半，考察多方史料與拷貝下落，放映珍貴的19部現存膠卷，引薦包括《劇場》雜誌參與者黃華成、莊靈，以及知名藝術家韓湘寧、真實電影先驅陳耀圻、電影巨擘白景瑞、攝影家張照堂和香港作家西西等人，重現白色恐怖氛圍下，大膽又具顛覆性的實驗精神。

競賽焦點

亞洲視野競賽不僅有來自日韓與東南亞的影片，也有亞美尼亞、烏茲別克、黎巴嫩、孟加拉等國作品，為觀眾帶來更多樣寬廣的亞洲視角。策展人林木材特別推薦日本資深導演伊勢真一的《奈緒與家人的35年》與阿舍克‧穆斯塔法（Ashique MOSTAFA）的《內與外》，前者歷時35年，近距離記錄被診斷為發展遲緩的姪兒與其母親，如今小女孩長大成人，母親才得以回首過往，叩問「家」的意義，極其溫柔卻又不失批判的力道；後者是一鏡到底的「真實鏡頭」電影，導演拍攝穆斯林在人行道上集結參拜的日常，在看似區隔卻又相互交錯的空間，切割出一道觀察日常政治的地景。臺灣方面，林木材則推薦吳耀東的新作《Goodnight & Goodbye》。1997年吳耀東拍攝學弟辜國塘的《在高速公路上游泳》，片中拍攝者與被攝者之間的權力鬥爭，是臺灣紀錄片史上的重要作品。20年後，吳耀東再次帶著攝影機來到辜國塘家，卻發現辜國塘在嘉義偏鄉獨居。此次重訪，過去刻意遺忘與不敢面對的種種再度浮現，而盤踞在吳耀東內心的幽靈卻始終揮之不去。

國際競賽則展現豐沛的創作能量，回應當代社會景況及複雜的歷史糾葛，其中《天堂異鄉人》與《荒漠沙海》，各以不同的形式回應國際的難民與邊界問題。《活在三里塚》的日本導演代島治彥，則繼續深入反成田機場運動的紀錄，新作品《三里塚：伊卡洛斯的殞落》宛若續集，將鏡頭對準當年參與抗爭的外來學生，娓娓道出運動50年後留下的創傷與遺憾。

台灣競賽網羅了近年重要的紀錄片作品，包含《日常對話》、《徐自強的練習題》與《大帳篷─想像力的避難所》等，策展人也特別指出，本屆新銳導演的表現亮眼，《鄉愁／餘像》、《回程列車》雖然都是短片，導演的觀點與創作潛力卻不容小覷。

電影耳：記錄聲音／聲音紀錄

除多場放映、講座外，本屆也策劃《不只是歷史文件：港台錄像對話1980-90s》、《電影耳：記錄聲音／聲音紀錄》兩場展覽，將分別於台北當代藝術館與立方計劃空間展出。延續前兩屆「記錄×記憶」的訪談與重演，本屆TIDF持續解構紀錄片中的時間元素，邀請觀眾張開耳朵「聽」電影。影像是視覺與聽覺的結合，聽覺上則有環境音、配樂與旁白喃喃自語。音源物和音訊軌跡之間，必然存在空間及時間的位移，紀錄並不訴諸中立。該專題不僅選映在聲音設計上具有巧思的作品，如英國先鋒導演賈曼的《藍》與感官實驗的影像詩《莉維達‧地海之詩》等，更邀請藝術家澎葉生、奈鳩‧布朗與許雁婷創作只有聲音沒有畫面的「聲音紀錄片（AudioDocumentary）」，以多元的活動內容，豐富紀錄片討論。

展覽精選了一系列的聲音作品，以田野錄音（在錄音室外進行錄音）為基礎，橫跨新聞學、民族誌、生態學和聲音藝術等不同領域。這個實踐計畫旨在提出關於我們聆聽能力的反身性質問，檢視音頻科技和聲音集體記憶之間的關係，這將會是一場向耳朵致敬的聽覺饗宴。

焦點影人：萊拉‧巴卡尼娜─所見之處即是電影

「焦點影人」是被譽為拉脫維亞最重要的女導演萊拉‧巴卡尼娜（Laila Pakalnina），她是東歐紀實電影具代表性的人物之一。萊拉的作品包含紀錄片、劇情片、錄像與實驗電影，是坎城、柏林、威尼斯等國際影展的常客，更曾代表拉脫維亞參加奧斯卡。

萊拉‧巴卡尼娜擅長以精確眼光捕捉微小事件，從看似平凡之處找出故事所在，展現幽默與關懷，一如她的自述「所見之處即是電影」。代表作《夢之地（Dream Land,2004）》以垃圾場為景，細膩記錄當中富含生命力的動物生態，現實如夢似幻，搭配日本知名配樂家梅林茂的配樂，一舉獲得歐洲電影獎最佳紀錄片。萊拉的創作相當多元，且有別於傳統紀錄片的形式，「真實」彷彿是她的眼光，「等待」則是她的節奏，總能在平凡無奇的生活裡發現電影、找到故事，等待真實上鉤。本屆TIDF將選映萊拉‧巴卡尼娜15部經典作品，她也將於影展期間來臺與觀眾交流，並舉辦「大師講堂」，分享創作心法。

第11屆台灣國際紀錄片影展

時間│5/4（五）～ 5/13（日）

地點│台北新光影城（臺北市萬華區西寧南路36號4、5樓）、光點華山電影館（臺北市中正區八德路一段1號）、府中15新北市紀錄片放映院（新北市板橋區府中路15號B1）

票價│單場票100元；套票10張500元（ibon售票）

電話│02-2392-4243

網址│www.tidf.org.tw

(中時電子報)