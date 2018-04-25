小英最信賴的大姊大 花媽補足總統府的政治缺口

陳菊（左）處事圓融，入府擔任蔡英文總統幕僚長的角色。（資料照）

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中時電子報
編輯/、財訊雙週刊 文/郭瓊俐

翹首企盼，蔡英文總統終於迎來前高雄市長陳菊接任總統府祕書長。介紹陳菊的媒體茶會上，蔡英文雖仍是讀稿致詞，卻有別於以往讀稿時一成不變的表情，不時顯露笑容，尤其講到「菊姊一直都是我最有力的支柱」時，她的嘴角上揚，露出微笑。茶會結束前，蔡英文還趨身親密地摟了陳菊。

從這些少見的表情和動作，不難看出，蔡英文對陳菊的信任，以及對陳菊的需要。

總統府祕書長是總統的幕僚長，也是管轄總統府中樞運作的首長，要能勝任這一職位，通常政治輩分要高，而且獲總統信任。

超越派系與政治考量

陳菊像大姊般呵護小英

細數民進黨內的天王，各擁山頭，而學者出身、有羞澀女孩氣息的「小英」，和天王們相處起來，多少感受到壓力；何況這些人在不同階段或不同職務上，都和蔡英文有過競爭關係。唯獨陳菊，一路走來，對蔡英文滿是疼惜和支持，也對她無所求。

陳菊在《花媽心內話》一書自陳，當年她擔任勞委會主委，蔡英文是陸委會主委，2人僅止於同事關係，沒什麼機會多認識。直到2008年，民進黨失去政權後一敗塗地，陳菊自己剛擺脫高雄市長「當選無效」訴訟、取得高雄治理基礎，當蔡英文同意競選黨主席時，陳菊自述，「我感動得淚快掉下來」。

自此，陳菊便像個大姊般，一直從旁關心照顧著蔡英文。

每次蔡英文去高雄，陳菊一定帶她去吃美食，不管是前金區的壽司店或遠在阿蓮區的土雞城，只要陳菊喜歡的餐廳，她一定會和蔡英文分享。2015年8月底，總統大選如火如荼進行的階段，蔡英文剛好在高雄，陳菊貼心的安排蔡英文聽江蕙的演唱會，之後再在麻辣火鍋店幫她慶生。這種細膩，黨內無人可及。

在政治上，陳菊也一直義無反顧的力挺蔡英文。…【更多精彩內容，請見《財訊雙周刊》】

(中時電子報)

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