MLB》肉身保護暗號 小熊內野手引爭議

2018年04月25日 11:01 中時電子報 盧品青

為加快比賽節奏，大聯盟修改了許多規定，投手丘上的會議大幅減少，本季限制每9局只能開會6次，結果去年場均7.41次的會議，今年減少到只有3.79次。

這對投捕之間造成一點困擾，因為他們原本在投手丘會議改變暗號，現在變得比較不方便。不過小熊內野手拜耶茲(Javier Baez)想出一個妙計：他直接用身體擋住二壘跑者的視線不就好了嗎？

洛磯拉瑪修(DJ LeMahieu)有一次站上二壘，拜耶茲(當時守游擊)就故意橫身站到他前面，阻擋他偷取暗號。拉瑪修非常不爽，他說我沒有要偷暗號啊，拜託你別小題大作。拜耶茲說：「我管你爽不爽，我得保護我的球隊。」

結果好像有用，打者艾瑞納多(Nolan Arenado)因為接受不到拉瑪修的「訊號」而被三振，拜耶茲轉身向外野的隊友說你看他們打不到了，不偷暗號就打不到了。一旁的拉瑪修很不爽，兩人起了口角，二壘審叫拜耶茲別鬧了，還驚動小熊總教練麥登(Joe Maddon)跑出來關切。

然而艾瑞納多打擊時，小熊投手一度牽制二壘，拜耶茲只顧著擋人，急忙衝回二壘接球時居然漏接，差點被拉瑪修溜上三壘。洛磯下一棒史多瑞(Trevor Story)揮出了三壘打，拉瑪修還是得逞跑回本壘。所幸小熊最後以9-7贏球。

拜耶茲的做法是否合理？現場轉播的洛磯球評也有意見，「這好像有點呆，偷暗號自古以來就是棒球比賽的一部分，是棒球的兵法之一。游擊手幹嘛不留在自己的位置專心守備？」

這個事件引來球迷爭論，有人認為拜耶茲這招是個好方法，可以減少投捕更換暗號的麻煩。畢竟球隊為了偷暗號花招百出，紅襪用過Apple Watch，被抓之後還改用望遠鏡。而且棒球比賽既然允許跑者偷暗號，憑什麼不許游擊手保護暗號？

(中時電子報)