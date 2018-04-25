MLB》肉身保護暗號 小熊內野手引爭議

洛磯隊拉瑪修(左)站上壘包。(美聯社)

友善列印
中時電子報

為加快比賽節奏，大聯盟修改了許多規定，投手丘上的會議大幅減少，本季限制每9局只能開會6次，結果去年場均7.41次的會議，今年減少到只有3.79次。

這對投捕之間造成一點困擾，因為他們原本在投手丘會議改變暗號，現在變得比較不方便。不過小熊內野手拜耶茲(Javier Baez)想出一個妙計：他直接用身體擋住二壘跑者的視線不就好了嗎？

洛磯拉瑪修(DJ LeMahieu)有一次站上二壘，拜耶茲(當時守游擊)就故意橫身站到他前面，阻擋他偷取暗號。拉瑪修非常不爽，他說我沒有要偷暗號啊，拜託你別小題大作。拜耶茲說：「我管你爽不爽，我得保護我的球隊。」

結果好像有用，打者艾瑞納多(Nolan Arenado)因為接受不到拉瑪修的「訊號」而被三振，拜耶茲轉身向外野的隊友說你看他們打不到了，不偷暗號就打不到了。一旁的拉瑪修很不爽，兩人起了口角，二壘審叫拜耶茲別鬧了，還驚動小熊總教練麥登(Joe Maddon)跑出來關切。

然而艾瑞納多打擊時，小熊投手一度牽制二壘，拜耶茲只顧著擋人，急忙衝回二壘接球時居然漏接，差點被拉瑪修溜上三壘。洛磯下一棒史多瑞(Trevor Story)揮出了三壘打，拉瑪修還是得逞跑回本壘。所幸小熊最後以9-7贏球。

拜耶茲的做法是否合理？現場轉播的洛磯球評也有意見，「這好像有點呆，偷暗號自古以來就是棒球比賽的一部分，是棒球的兵法之一。游擊手幹嘛不留在自己的位置專心守備？」

這個事件引來球迷爭論，有人認為拜耶茲這招是個好方法，可以減少投捕更換暗號的麻煩。畢竟球隊為了偷暗號花招百出，紅襪用過Apple Watch，被抓之後還改用望遠鏡。而且棒球比賽既然允許跑者偷暗號，憑什麼不許游擊手保護暗號？

(中時電子報)

MLB》桑契斯、賈吉炸裂！洋基克… NBA》前NFL跑鋒退休轉任記者 偷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。