陸國台辦：若台獨恣意妄為 將進一步採取行動

2018年04月25日 11:09 中時電子報 盧伯華

大陸國務院台灣事務辦公室今天（4月25日）上午10點在國台辦新聞發佈廳舉行例行新聞發佈會時表示，解放軍軍演傳達的信息十分清晰明確，如果「台獨」勢力繼續恣意妄為，我們將進一步採取行動。

據《中國台灣網》報導，大陸國務院台辦例行新聞發佈會由發言人馬曉光主持，有記者提問：據台灣媒體報導，對於大陸軍演是針對賴清德「台獨」言論的說法，蔡英文日前回應稱，賴清德是展現了他務實的一面，民進黨當局的兩岸政策立場是明確清楚的，就是「維持現狀」，賴清德也一樣。請問發言人對此有何評論？

馬曉光回答稱，解放軍軍演傳達的信息十分清晰明確。我們有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀和行徑，捍衛國家主權和領土完整。如果「台獨」勢力繼續恣意妄為，我們將進一步採取行動。

馬曉光說，1949年以來，儘管海峽兩岸尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也不可能改變。2008年5月20日至2016年5月20日，在「九二共識」的基礎上，兩岸關係實現了和平發展。這就是兩岸關係現狀。

他強調，民進黨當局上台後，破壞兩岸關係和平發展政治基礎，放任縱容「去中國化」的「台獨」分裂活動，干擾和阻撓兩岸交流合作，製造兩岸對立，破壞了得來不易的兩岸關係和平發展的局面，損害了兩岸關係和平發展的成果，導致兩岸關係倒退。賴清德的「台獨」言論，進一步對台海和平穩定進行公然挑釁。這個責任必須由民進黨當局承擔。

另外有媒體問：你剛才提到，如果「台獨」的言論或者活動持續的話，大陸將會進一步採取行動，進一步採取行動的意思是動武嗎？第二個問題，我們看到解放軍空軍最近推出一個宣傳片，這個宣傳片是閩南語版的，請問為什麼推出閩南語版？請您評估，這個宣傳片推出後的效果怎麼樣？

馬曉光答稱，閩南語版的有關視頻是空軍方面推出的，具體情況請你向他們詢問。關於你的第一個問題，我再次強調，解放軍一系列軍演發出的信號是清晰明確的。我們有最大的誠意、盡最大的努力，追求和平統一的前景，但是我們決不允許「台獨」勢力把台灣從中國分割出去。

(中時電子報)