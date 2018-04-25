陸國台辦：沒有天然獨 只有人造獨

2018年04月25日 12:07 旺報 陳君碩

大陸國台辦發言人馬曉光25日表示，兩岸同胞真正的心靈契合，首先在於對中華文化和中華民族的共同認知，破壞這種心靈契合的恰恰是少數台獨勢力推動的「去中國化」活動，他強調，兩岸都是中國人，是中華民族的子孫，「沒有什麼天然獨，只有人造獨」。

解放軍日前在台海軍演，台灣陸委會對此認為這與大陸強調的兩岸心靈契合不符。大陸國台辦發言人馬曉光25日在記者會上對此表示，台獨分裂活動是對兩岸關係和平穩定的最大現實威脅，是對台灣同胞根本利益的損害。我們採取的一系列行動，針對的是島內台獨勢力及其活動，為的是防止台灣民眾的福祉因台獨圖謀而受到損害。民進黨當局不要混淆視聽。

馬曉光說，兩岸同胞是一家人，有著共同的血脈、文化、連結和願景，是血濃於水的命運共同體，兩岸同胞真正的心靈契合，首先在於對中華文化和中華民族的共同認知。破壞這種心靈契合的恰恰是島內少數台獨勢力推動的去中國化活動。

對於日前有台灣民調指，超過八成六民眾認同自己是中華民族，近五成二認為自己是中國人。馬曉光表示，注意到了這份民調，他強調，兩岸同胞都是中國人，身上流淌著中華民族的血液，精神上堅守著中華文化的根脈。即使是在過去日本殖民統治時期，無數台灣仁人志士也以鮮血和生命來證明了自己是中國人，是中華民族的子孫。「因此，沒有什麼天然獨，只有人造獨」。

馬曉光表示，大陸奉行的對台方針政策，使越來越多的台灣同胞認識到，大陸對臺灣同胞的關懷是真心實意的，認識到台灣的未來離不開大陸的發展，認識到台獨是損害台灣同胞切身利益的，也認識到推進兩岸關係和平發展和祖國和平統一進程，符合中華民族的根本利益，也是台灣同胞根本利益之所在。他相信這樣一種趨勢還會發展。

另對於台灣新式身分證設計徵集活動，有高票的選項沒有「中華民國」字眼，被認為也是去中國化，馬曉光表示，任何去中國化的圖謀，都堅決反對，而且民進黨當局的這種做法已經遭到台灣民眾的質疑。

(旺報 )