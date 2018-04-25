婦人孤單寂寞冷 吞藥割腕幸獲救

警方及時阻止婦人要自殺，阻止一場憾事。(警方提供)

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中時
呂筱蟬

桃園市大園區一名49歲的甘姓婦人，因獨自居住覺得孤單，24日晚間喝了酒後打電話唸了女兒幾句，因此發生口角，甘婦於是服用過量的降血糖藥並割腕想輕生，警方獲報後及時到場安撫甘婦情緒，避免一場憾事發生。

大園分局大園派出所於24日晚間接獲甘婦女兒報案，稱其母親傳了割腕照片說要輕生，並表示人在新竹未與母親同住，不知道母親住處正確地址，僅記得附近有土地公廟及三合院等地標，所長羅靖淵、警員葉慧君立即在轄內搜尋，雖然找到相似的社區，卻沒發現想輕生的甘婦。

員警回電甘婦女兒，得知甘婦的電話並與其聯繫，但甘婦因血糖過低頭暈想睡，無法清楚表達正確地址，員警不斷與她確認附近地標，終於找到甘婦的住處。

員警到場時，看見甘婦臉色蒼白坐在門口，手腕還有輕微割傷，立即通知救護人員前來協助，所幸經送醫後已無大礙。

甘婦向員警表示，女兒已嫁去新竹，先生過世後她就自己一個人住，常常覺得孤單，晚上喝了點酒後打電話給女兒唸了她幾句，卻因此發生口角，心情鬱悶才一時想不開。

最後在員警的勸說之下，甘婦打消了輕生的念頭，而甘婦女兒得知母親平安無事後，相當感謝員警的及時協助，表示會更加關心母親的狀況，多花時間陪伴她。

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