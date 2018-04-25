軍人年改公聽會 八百壯士嗆退輔會可恥

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軍人年改今天在立法院舉行首場公聽會，受邀出席的八百壯士代表謝健虎痛批退輔會身為退伍軍人的龍頭，竟然變成軍人年改的掮客，不覺得可恥嗎？他指出，行政院政務委員林萬億以及退輔會都說過好多次要與退伍軍人溝通，但實際上只有今天公聽會這一次。

八百壯士代表黃冬輝說，前年軍人節退伍軍人走上街頭，總統說要走自己的路，現在又說改革就算槍林彈雨，他要走在第一線。「這是總統的態度嗎？你改了我要道歉嘛。」他強調，很多人退伍時小孩還小，一輩子都在部隊，房子用租的，沒有車子，「各位民意代表不要讓軍人成為弱勢，成為社會上不定時炸彈。」

國防部戰略研究中心副研究員舒孝煌說，台灣對退伍軍人的照顧還是不比先進國家，更重要兼顧到尊嚴問題，「我們不要用批評對立方式達到年改，這對於軍人形象打擊，嚴重性更甚於改革。」

國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤表示，軍人權益當然要維護，但國家財政的確困難。目前行政院的版本的確是兩者之間的最大公約數。此外，中共近來也在針對軍人年改問題，在網路媒體操作，造成不同意見與爭端，要懇切希望各界，不管最後修法版本如何，希望達到共識，盡快塵埃落定，避免中共見縫插針操作，製造台灣內部分化對立的機會，否則這議題拖越久，中共越能操作議題分化國軍士氣與軍心。

(中時 )

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