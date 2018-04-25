想靠著鼻竇炎手術來治療「氣喘」 他半年進出急診3次

2018年04月25日 11:55 中時 倪浩倫

我國超過百萬名成年人患有氣喘，平時總得承受著突然喘不過氣的風險。一名45歲的黃先生，多年來飽受氣喘和鼻竇炎所苦，半夜常因吸不到氣而驚醒，原想靠著鼻竇炎手術來「治療氣喘」，結果不僅沒有改善，半年內還因氣喘進出急診3次，進一步檢查發現，原來是體內「嗜酸性白血球」作祟，導致疾病控制不佳。

收治該病病例的義大醫院胸腔內科主任魏裕峰說，氣喘和鼻竇炎、過敏性鼻炎等過敏性疾病，常處於「共病」的關係，不少人以為治療好過敏性疾病，氣喘就會不藥而癒，但其實造成氣喘的原因不少，若擅自停藥、不去控制，沒發作還好，一但發作，很容易就因呼吸衰竭而有生命危險。

一名患有氣喘的黃先生，生活大受疾病影響，除了半夜常因吸不到空氣而被迫睡眠中斷，出門只要沒戴口罩，就很容易氣喘急性發作，由於他同時患有鼻竇炎，讓他認為「治療好鼻竇炎，就能治好氣喘」，進而決定接受鼻竇炎手術，未料術後可能因對氣喘「掉以輕心」，疾病在前陣子的幾波寒流中大發作，半年內就進出急診高達3次。

經進一步檢查，發現黃先生體內「嗜酸性白血球」數值過高，被醫師研判是引發嚴重氣喘的原因之一。魏裕峰說，氣喘本身就是個慢性呼吸道發炎疾病，而嗜酸性白血球由於會進一步引發身體發炎，將使得疾病更嚴重，趕緊透過相對應的藥物進行治療。

魏裕峰提醒，時節即將進入夏天，而夏天也是氣喘患者「醫囑性」最差的季節，秋冬因為天氣不穩、中南部空氣品質差，患者因氣喘容易遭誘發而有較高的病識感，但一旦進入天氣較穩定的夏天，很多人就會自認「沒事了」而自行停藥，提高急性發作的風險；他提醒，氣喘患者無論時節為何，都應遵循醫師建議的用藥頻率，外出前先查看室外空氣品質，並隨身攜帶救命噴劑，才能達到良好的疾病控制。

(中時 )