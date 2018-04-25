北市聯醫年年違反勞基法　議員批市府帶頭壓榨勞工

2018年04月25日 11:54 中時 陳燕珩

雇主違反勞基法事件層出不窮，市議員高嘉瑜公布北市近年違反勞基法裁罰件數，在22間「血汗企業」中，保全業占最大宗，其餘還有知名大賣場、連鎖餐飲等，令人訝異的是，連台灣大學、聯合醫院等公家機關也榜上有名，且聯醫累犯情形嚴重，她質疑，北市府根本帶頭違法，壓榨勞工。

高嘉瑜調閱北市2013年至今違反勞基法件數，發現前22名有4家是保全公司，還有客運、飯店等常見違規業者。但令人不解的是，台灣大學竟名列第7，共違規8件、被罰50萬元，北市聯醫也有7件，遭罰156萬元，且是年年都有開罰紀錄，根本是累犯。

進一步檢視聯醫違規情形，光是未依規定給付延長工時工資，就已累犯4次，勞動局認為受雇人數達4447人，對於勞工影響甚鉅，去年加重開罰40萬元，前年也因未給加班費、讓員工一天工作超過12小時，遭罰68萬。高嘉瑜質疑，聯醫作為公家機關，竟還知法犯法，實在很誇張。

聯醫副總院長黃遵誠解釋，被裁罰的案件多是去年以前的案子，院內原採變形工時，若當天病人較少，可以只上6小時，隔天病人多上10小時班，平均下來仍是一天8小時，也有同仁想休長假、出國等，因此有積假情形。去年經勞動局指正後，已取消「正負時數」規定，不再讓同仁積假，現在不會再出現違規狀況。

勞動局勞動基準科長黃毓銘說，醫療院所長年有積欠休制度，但勞基法並沒有平均工時概念，每天8小時是法定工時，需依規定辦理。局內每年都有對醫療院所稽查，不少院所發生有這種狀況，都已經改善，聯醫則是今年開始調整。

不過，高嘉瑜不滿說，同樣是市府單位，勞動局竟無法讓聯醫了解勞基法規定，反而比私人院所更晚改善，實在說不過去。聯醫近5年每年被罰，這是後知後覺，還是不把納稅錢當一回事？她要求勞動局、聯醫都要深自檢討。

(中時 )