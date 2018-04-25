紀念珍貴外交史！阿拉伯馬將現蹤台中花博

2018年04月25日 11:57 中時 陳世宗

「神秘阿拉伯馬現蹤台中花博！」台中市政府為紀念后里馬場過去一段珍貴的外交史，將以來自約旦的阿拉伯公馬「安曼」為意象；藉由綠色植物在花博后里園區塑造「綠雕」藝術裝置，盼讓更多人知道這段美麗的故事，預期將可成為熱門打卡景點。

觀光旅遊局表示，台中花博后里馬場過去馴養許多不同種類的馬隻，其中最特別就是來自中東約旦的阿拉伯馬，這些馬隻背後其實暗藏一段珍貴的外交史。

原來我國於民國46年曾與約旦建立大使級的外交關係，民國48年約旦國王胡笙更曾抵台訪問，為增進兩國的外交關係，約旦國王胡笙遵循該國極高的禮儀規格，於民國62年贈送我國6匹純種阿拉伯馬，這些馬隻就馴養在台中后里馬場。

觀旅局指出，這6匹馬中，包含1匹純白的公馬名叫安曼，另5匹是母馬，他們具有極強的耐力，天性聰穎溫柔，且體態優美，深受人們喜愛，後來順利繁殖不少後代。民國60年代許多台灣愛國影片，包括「西施」、「還我河山」、「田單復國」等國片，皆有在后里馬場內場地取景及借用馬匹拍攝。

觀旅局指出，民國60至70年代中國青年反共救國團，在后里馬場舉辦騎士隊暑期自強活動，也使用阿拉伯馬作為學員座騎，這些來自約旦國王的禮物，對於我國馬匹育種、繁殖及后里馬場騎兵訓練、馬術文化教育及觀光發展，功不可没。

觀旅局長陳盛山強調，為紀念這段罕為人知的外交史，2018台中花博后里園區，將以阿拉伯公馬「安曼」為意象，在園區內塑造「綠雕」藝術裝置，盼讓更多人知道這段美麗的故事。

(中時 )