《全台最速報》敢出賣台灣只有他？柯P神解：是指我「能量太大」

敢出賣台灣只有他？柯P神解：是指我「能量太大」

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中時電子報
綜合報導

◎敢出賣台灣只有他？柯P神解：是指我「能量太大」

獨派大老辜寬敏接受媒體訪問時稱，台北市長柯文哲對台灣價值的堅持靠不住，敢出賣台灣的人只有柯文哲；對此，柯今回應，辜寬敏的說法是指他這個人「大好大壞」，但「放心啦，我一定會往大好的地方發展」，至於所謂「敢出賣台灣」，則是指「能量太大」。

◎控訴馬頭山環說書不實 12部遊覽車赴高市府陳情

馬頭山掩埋場開發案正在進行環評審查，反對方居民、環團日前與高市環保局前往現勘，並拔管確認8口監測井中有6口未開篩，居民質疑業者環說書造假，25日上午發動600人到市府陳情，強調不接受「補件再審」，馬頭山掩埋場環評案應退回、不應開發。

◎寺廟彩繪師自掏腰包 打造水林鄉哈密瓜彩繪村

水林鄉寺廟彩繪師蘇國清為行銷家鄉農特產哈密瓜，自掏腰包彩繪海埔村社區入口意象，結合寺廟彩繪風格，凸顯在地信仰文化與農特產特色，25日完工後與社區另2處彩繪作品形成彩繪村，吸引不少民眾造訪。

◎溫馨五月愛傳情 陪媽媽太太癌篩還能抽大獎

5月母親節又即將到來，新北市府衛生局找來藝人佩甄擔任癌症篩檢代言人，提醒乳癌與子宮頸癌是女性發生率最高癌症，每年奪走1萬2800條寶貴生命，呼籲家中每位男性，疼愛媽媽與太太，就要帶她們定期癌症篩檢，即日起到5月31日到衛生所或合約醫療院所癌篩，還可參加43吋液晶電視等百項好禮抽獎。

(中時電子報)

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