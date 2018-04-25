25隊台灣新創 競搶2018愷台杯資格賽

2018年04月25日 12:02 工商 陳碧芬

兩岸青年點子特多，各方新創團隊在愷台杯青年創新創業大賽上，一較高下。台灣場資格賽成績出爐，包括福爾福無限創意、台灣尼德、如影科技、絢麗光電、達雲科技、喜福會智慧科技等7個隊伍，還有勵能數控、興廣豐科技、博彩廣告3個團隊取得備取身份，承辦單位台灣天使投資協會表示，脫穎而出的台灣團隊將前往廣東省惠州市仲愷高新區的愷台匯進行決賽。

愷台杯是愷台匯‧惠州仲愷海峽兩岸青年創業基地一年一度的創新創業大賽，分為兩個賽區，由台灣賽區舉辦初賽、仲愷賽區舉辦決賽，針對對互聯網和移動互聯網、電子科技、生物與生命科技、先進製造、新材料、新能源及節能環保六大領域中的創新團隊發出邀請。

台灣天使投資協會表示，台灣初賽總共吸引了40個隊伍線上報名，經過書面審查，邀請25隊來到現場提出簡報，每位報告人花3分鐘簡介項目狀況，並接受現場3位評審提問。

另一個承辦單位培升科技總經理徐培章表示，仲愷高新區是世界最大的電池和雷射光頭生產基地，亞洲最大的話機、電腦主機板生產基地，大陸最大的電視機、手機、汽車音響、生產基地之一，LED產品為主的廠商超過100家。以車載導航產品為例，仲愷的產量約佔大陸總產量的40％。仲愷將北斗定位、雷射、半導體、大數據、人工智慧、物聯網、裝備器械應用等訂為新產業體系，希望能提供台灣創新團隊技術和服務的大市場。

(工商 )