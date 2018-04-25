文化快遞》2018第七屆松山文創學園祭 策‧世代 Curatorial Generation

2018年04月25日 11:35 中時電子報 文、圖／松山文創園區營運中心

第六屆松山文創學園祭延展─圖像世代。

第七屆松山文創學園祭主視覺

「松山文創學園祭」為松山文創園區扶植文創人才、發掘原創精神的原點，以學生族群為主角，提供學生們展現創意的舞臺，從2012年舉辦第1屆以來，參觀人數逐年攀升，是園區年度自辦的重點活動之一。今年展期從4月27日至6月11日，為期一個半月，69間系所35檔畢展輪番登場，預計將有超過五千名學生參展，吸引各界人士與青年學子前來朝聖，可說是全國最具影響力的聯合畢展。

群聚「校園創作者」 展現年輕世代語彙

2018年的松山文創學園祭以「策‧世代Curatorial Generation」為活動主題，不同於過去幾屆以傳遞青年夢想、創意能量爆發的角度作為出發點，今年著重這群「校園創作者」的獨特觀點與想法，透過策展與世界溝通，激發創意思考，努力朝夢想前行，豐富自己人生的展覽。

在這個人人都可以策展的時代，松山文創園區扮演「發掘者」的角色，看每件作品在學生的詮釋下，散發出不同光采，感受一場場專屬於年輕世代的展覽，期許在踏出校園的將來，持續不斷創作，讓夢想成為現實的可能。

參與校系多元 最大規模畢展盛會

「松山文創學園祭」畢展規模與系所跨領域為國內難得一見，展出校系包括建築、室內設計、景觀設計、服裝設計、美術、大眾傳播及新媒體設計等科系，其中中華民國室內空間設計協會已連續7年策劃室內空間設計聯合畢展，參觀民眾皆有良好的反應與回饋，今年將攜手16所室內設計校系共同展出，帶來國內少見大規模設計聯展；中華民國景觀學會聯合11所全國景觀校系，使多種面向之環境議題與戶外空間得以受到討論，藉此凝聚環境關注的力量，提升民眾對此領域的認知，本屆作品件數高達300組，預期將獲得更高的社會關注；去年大膽首次推出學生售票型畢展，成功締造話題的國立成功大學工業設計系，今年以優異的策展實力再次於學園祭中展出；傳統設計名校實踐大學服裝設計學系（所）與媒體傳達設計學系，創作能量也備受觀展民眾與業界人士期待。「松山文創學園祭」營造一個讓學生全力以赴，展現4年所學與互相切磋琢磨的平臺，有別於一般展覽，全部由學生團隊自行策劃、執行、設計展場，共同集結想法與創意，在這裡可以看見學生們的用心與大膽的表現手法，展現獨創的作品和佈展方式，這些都是學園祭最與眾不同之處。

展前工作坊＆創作青年交流 多方資源挹注

每年松山文創園區籌辦「展前工作坊」，使學生熟悉畢展所需的展覽與行銷相關實務，於3月初招集各校畢展籌劃小組開設一日工作坊，特別邀請多位業界專業人士分別就職涯規畫、行銷公關及策展思維，提供學生實務經驗。此外，松山文創園區持續推動「創作青年交流計劃」，建立學園祭評選機制，將學生作品分類為「大眾傳播」、「時尚視覺設計」與「空間景觀設計」3類，依比例選出優秀作品、頒發獎學金及入選證書，並打造後續延展計畫、系列講座及輔導媒合，幫助青年創作者學習銜接校園與社會生活，整合各方資源、建立優秀人才資料庫，全面扶植原創新秀。

除了學生畢業展覽外，每週末深受手作迷喜愛的「東西好文創市集」，結合西門紅樓創意市集與松山文創園區原創基地，讓民眾恣意尋找特色文創小物，體會手工的溫潤質感與手作職人精神，畢展不僅僅是靜態展覽，而是深具感染力的畢業嘉年華。

2018第七屆松山文創學園祭

時間│4/27～6/11，週一至週五10:00～19:30，週六、週日至20:30

地點│松山文創園區（臺北市信義區光復南路133號）

票價│免費

電話│02-2765-1388

網址│www.songshanculturalpark.org

(中時電子報)