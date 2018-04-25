文化快遞》譽揚計畫 走過30 當代的不朽傳奇

2018年04月25日 11:41 中時電子報 文╱朱宣慈 圖╱當代傳奇劇場

《李爾在此》劇照。（攝影／蔡德茂）

《樓蘭女》劇照

臺北市政府文化局每年對於文化環境有貢獻的藝文組織，特訂「臺北市藝文組織譽揚要點」，籌組「譽揚委員會」並指定該年度之譽揚組織後，辦理公開表揚儀式、設置譽揚物及指定譽揚街道等。

「當代傳奇劇場」於2015年榮獲臺北市文化局譽揚表揚，2016年適逢當代傳奇劇場創團30週年，文化局為其拍攝「傳奇三十當代紀實」紀錄片，透過藝術總監吳興國、團長林秀偉等傳奇人物的口述，一同回顧劇團這30年來在戲劇藝術上的耕耘點滴，記錄傳統戲曲持續在現代劇場的舞臺上發光發熱。

傳統和現代在劇場裡接軌

80年代傳統戲曲已逐漸式微，吳興國在思索該何去何從的時候，毅然決然地決定創團，他開始撥出一通一通的邀請電話，一群年輕演員在沒有任何經費、資源及排練場的情況下，「當代傳奇劇場」於1986年誕生，並開始為傳統戲曲注入新的概念。每一位演員以「我們正在寫歷史」的姿態，賦予傳統京劇新的藝術觀，將傳統京劇的唱、唸、作、打融入西方經典，讓傳統和現代在劇場裡接軌，將戲曲提升至不同的境界。

1986年當代傳奇的首演劇碼《慾望城國》，改編自莎士比亞名劇，轟動了臺北的表演藝術界，帶來京劇大革命，隨即接獲眾多國外演出邀約，足跡遍及各國；爾後1993年改編自希臘悲劇的《樓蘭女》首創唱腔設計，彌補原來偏向話劇的方向，服裝設計更是華麗前衛，讓藝文界大為驚歎；1995年《奧瑞斯提亞》因顛覆過去演出形式，使得面臨租不到場地的窘境，而選在大安森林公園露天演出，意外地碰撞出不同的火花，「環境劇場」的理念轟動一時，每場都吸引上千位觀眾駐足。

歷經休團與復團的艱辛

然而在當時，仍有不少人認為京劇應遵循傳統形式，甚至批判他們是離經叛道。提案屢遭拒絕、被劇場封殺的吳興國漸漸心灰意冷，有好一陣子不與他人提及藝術，甚至在1998年宣布休團，那時的他有股怒氣無法發洩，認為自己被傳統京劇趕出來，而法國陽光劇團便邀請吳興國到法國演講，為他們做一個小型演出，演完後法國導演隨即請求吳興國一定要重新回到舞臺上。

經過2年的思考與重整，「當代傳奇劇場」重新踏上臺灣這塊土地演出，復團作《李爾在此》是吳興國自編、自導、自演，嘗試一人分飾十角，重新回歸演員本質，也傳達與詮釋自身當時的心境。

培育新秀創造下一個30年

當代傳奇持續致力於臺灣傳統文化的同時，越來越多人跑來問吳興國：「有誰可以繼承你？」有鑑於此，由2010年起設立「傳奇學堂」，培養年輕的京劇表演人才，邀請兩岸優秀的京劇名師在暑期進行1個月的集訓，經過6年的培訓後，「興傳奇青年劇場」就此成立，由吳興國親自帶領學員，由年輕演員獨挑大梁，期許子弟兵能走出下個30年。

「傳奇三十當代紀實」紀錄片已於3月底在捷運月臺播放30秒精華版，民眾也能至YouTube免費觀賞，本片將有機會成為臺北市學生的藝能科課程參考資料，透過紀錄片將最重要的情志─對藝術信念的熱忱及堅持不懈傳承給下一代，並引起大家對傳統京劇的興趣及喜愛。

(中時電子報)