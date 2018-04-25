麻疹接種會得自閉症？假的！ 坊間「偽科學」傷害防疫

2018年04月25日 12:01 中時 陳志祥

國內麻疹混合疫苗存量有限，衛福部疾管署已經介入自費疫苗使用的「管控」，由於昨天高雄再爆1例在醫院感染麻疹的病例，衛福部長陳時中（25）日在立法院同意該個案就醫的高醫附醫急診醫護人員也可優先施打疫苗。

目前國內麻疹疫苗有限，全台自費疫苗不到2萬劑，目前第一優先接種是北北桃醫學中心急診醫護人員與桃園機場工作人員；但是昨天高雄新增1例麻疹病例，立委陳宜民質詢陳時中有關南部是否會開放打疫苗？陳時中說，若是該醫學中心有需要將會提供沒有抗體的醫護人員施打疫苗。

立委林靜儀強調，坊間有些流傳的訊息是「偽科學」，這對防疫有傷害，應要早點發布正確的資訊；對此，陳宜民也爆料早期有國外研究接種麻疹會引發自閉症，後來發現那是有偏見的研究，已經被撤除不用，施打疫苗才最有效的預防，完成2劑疫苗就有97.5％的免疫力。

立委王育敏質詢表示，現在民眾想要施打疫苗而找不到怎麼辦？一般民眾要不到疫苗、醫院也反映沒有疫苗，而有些想要出國的人只能自求多福嗎？疫苗還要多久才補足？陳時中指出，大約1個月後才有疫苗進貨。

另外，王育敏反映有不少搭捷運的孕婦害怕受感染，她們該如何因應現況？疾管署周志浩表示，懷孕中的孕婦只能戴口罩、勤洗手，如果是曝露的接觸者可以評估注射麻疹免疫球蛋白。

麻疹疫情成了立委質詢的焦點，立委認為民眾內心焦慮是可以理解，他們只想多一層保護而已，陳時中再次強調，台灣的疫苗施打累積了健全的基礎，民眾恐慌施打疫苗是不必要的。立委吳焜裕希望衛福部能把正確防疫訊息傳達給東南亞的台商。

立委也關切台灣虎航是否造成防疫破功？認為不能只罰空服員而不去制裁航空公司，如有疏失就要殺一儆百，不過，衛福部表示還在調查中，這個回答讓立委很不滿。

(中時 )