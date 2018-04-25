四技二專甄選入學 25日起受理資格審查

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旺報

技專校院招生委員會聯合會提醒，107學年度四技二專甄選入學4月25日至5月9日辦理「報名資格及報名身分審查」作業，應屆畢業生由就讀學校統一集體登錄及繳寄資料；非應屆畢業生以個別網路登錄並繳寄資料。

107學年度四技二專甄選入學招生計有138校3224系科（組）、學程參加招生，提供4萬7495名招生名額。本學年度於國立技專校院系科（組）、學程新增「低收或中低收入戶身分」招生名額，提供低收或中低收入戶學生錄取國立技專校院升學扶助機會。

技專校院招聯會表示，凡參加「107學年度四技二專統一入學測驗」的高職學校應屆畢業生，及符合簡章規定的非應屆畢業生或同等學力學生，均可報名四技二專甄選入學招生。考生須儘早至委員會網站「資格審查登錄系統」完成登錄並繳寄資格審查相關資料，通過報名資格審查即可於5月25日至6月1日報名第一階段統測成績篩選；通過篩選可取得第二階段各科技校院指定項目甄試資格。

107學年度起所有招生群類報名考生第二階段備審資料一概以網路上傳方式繳交，請詳閱委員會網站https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/「簡章下載暨資料查詢系統」的「各校系科（組）、學程甄選辦法」。

(旺報 )

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