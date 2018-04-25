漢光演習徵用民間無人機 陸軍為何不自己買？

2018年04月25日 12:09 中時電子報 喻華德

國防部昨日招開記者會，公布漢光34號演習規劃。其中包含首度徵用國內科技公司之民用無人機及航控人員，納入陸軍部隊協力作戰，執行戰場偵蒐、目標標定、效果監視等戰術行動。

漢光演習即使國防部以「創新不對稱」作為訴求，但多年來遭外界質疑「換湯不換藥」，因此有新的構想及科目應先給予肯定。不過徵用民間無人機，背後恐怕暴露的是陸軍在籌建無人飛行載具系統(UAS)上「有欠積極」。

中科院自主研發的無人機，由大而小依序有中高度長耐航型（Medium-altitude long-endurance, MALE）「騰雲」專案無人機、戰術型「中翔三號」無人機、手持式「紅雀II型」無人機以及旋翼型「魔眼I型」無人機。

海軍陸戰隊展示紅雀II型手持行無人機全系統。（圖為海軍陸戰隊的無人機資料照片 中時電子報編輯喻華德攝）

蔡英文總統在去年12月29日的年終記者會上，宣布「騰雲」無人機將量產，但事後遭證明中科院仍然在研發階段，短期內無法進入量產。而「中翔三號」則由陸軍組建陸航戰術偵搜大隊，採購後命名為「銳鳶」。陸航戰術偵搜大隊在去年9月1日因應前部長馮世寬任內將軍事戰略調整為「重層嚇阻，防衛固守」，因此改編為海軍海上戰術偵搜大隊。

但這項被認為是順應「灘岸決戰」的調整，曾遭海軍退役中將李皓指出，由陸軍移編海軍後，因無航控據點、無作戰鍊聯結，行同「聾子的耳朵」，僅聊備一格。對陸地防衛的地面作戰，無法滿足越地平線、地障的偵搜，因此造成戰力衰退。

而漢光34號演習計劃徵用民間無人機，若以市佔率95%的全球第一品牌，中國大陸大疆(DJI)的定價98,999元的INSPIRE 2和定價52,800元的PHANTOM 4 PRO，續航時間都在30分鐘以內。而海軍陸戰隊採購中科院自主研發的「紅雀II型」無人機，滯空時間為1小時以上，導控距離最大10公里，也大於大疆的7公里。更重要的是紅雀是飛機形式，比起一般直升機形式的無人機，移動速度快，偵搜效率更高。

海軍陸戰隊採購「紅雀II型」手持式無人機，配賦與步兵營及偵搜大隊。且陸戰隊在民國105年建置5套後，預畫108年續購3套。陸戰隊以「紅雀II型」提升營、連級部隊的目標獲得能力，那難道陸軍的營、連級單位沒有相似的需求？

大疆無人機因有資安疑慮，因此即便民間願意支援，軍方恐怕也不敢使用。而國內有多少「科技公司」有十萬元以上，更高階而且非中國大陸品牌的無人機可供軍方徵用不無疑問。

而陸軍多年來僅有採購「銳鳶」無人機。對營、連級的無人機至今付之闕如，這次漢光演習徵用民間裝備，構想雖好，但實際上反而凸顯了陸軍在籌購營、連級無人機上，多年來沒有積極作為。

(中時電子報)