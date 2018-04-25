我是環保小導演 用「數位影音」響應世界地球日

我是環保小導演所有成員大合照。(中華電信基金會提供)

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中時電子報
綜合報導

小琉球一群平均年齡不到13歲的環保小導演，創作了他們生平第一支影片，除了紀錄小琉球的美好，也用生澀卻極具創意的影像語言為小琉球的環保發聲，用數位影音推廣「減塑生活」、「環保旅行」來響應「世界地球日」。

36位來自小琉球島上5間學校的小朋友，在世界地球日參加中華電信基金會舉辦的「我是環保小導演」活動。活動過程中，他們才驚覺小小的琉球嶼，一年竟然有超過352萬個廢棄寶特瓶被回收。瞭解資源回收並無法有效解決塑膠汙染，而塑膠袋、塑膠吸管掉入海洋中很可能會被海龜當作水母誤食，然後導致海龜受傷甚至死亡。他們紛紛透過影片，用在地小朋友的觀點來強調「少用塑膠袋」、「攜帶環保餐具」這些舉手之勞每一個人都做得到。為了保護生態環境，讓小琉球可以一直保有美麗清澈的海洋，永遠以海龜之島為傲，呼籲所有的在地居民與外地遊客，大家一起來落實環保。

我是環保小導演課程進行中。(中華電信基金會提供)

琉球國中七年級的黃同學表示，在很短的時間內拍攝、剪輯以及後製，為了呈現最好的效果，他和夥伴們「幾乎是用生命在拍片」，很感謝中華電信企業志工的大哥哥、大姊姊全程陪伴他們完成影像作品。全德國小六年級的鍾同學表示，「我是環保小導演」活動好玩、有趣又有意義，希望以後還有類似活動可以參加。

環保小導演心得分享。(中華電信基金會提供)

中華電信基金會希望透過小琉球各地的「環保小導演」，把環境保護意識帶回給家人與學校同學們，甚至藉由將這些影像創作在往來本島與小琉球的船舶上播放，影響遊客來到小琉球遊玩時，對環境友善，不留下任何塑膠和廢棄物。這股由新銳小導演們所掀起的「環保風尚」，期望也能影響其他美麗島嶼與台灣本島。

(中時電子報)

我是環保小導演作品一：【無碳琉球‧電動慢遊】
我是環保小導演作品二：【姐的減塑時代】
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