NBA》熱火遭淘汰 韋德可能高掛球鞋退休嗎？

2018年04月25日 11:57 中時電子報 黃邱倫

現年36歲的「閃電俠」韋德,有可能隨著熱火1比4遭到七六人淘汰後選擇高掛球鞋退休嗎?她的藝人老婆蓋柏莉(Gabrielle Monique Union-Wade)稍早在個人推特網站上寫了一段話,透露出許多端倪,外界認為這有可能是替韋德的退役提前做出了預告。

蓋柏莉出生於1972年,大了韋德10歲,是美國家喻戶曉的多片影星,4年前曾因裸照引起軒然大波,但她與韋德克服年齡上的差距,2014年步上禮堂。

蓋柏莉在推特上寫了「I hope this isnt the end, but my God... @DwyaneWade has a career most people dream of. He is a damn legend. An icon. And hes cute #HeatNation」這段話,「我希望這不是終點,但上帝啊...,韋德擁有了一個大多數球員夢寐以求的職業生涯,他是傳奇,也是偶像,而且他還很性感。」

韋德今天替補上場31分鐘,15投僅中4,得到11分、5籃板、5助攻,這是他職業生涯第177場季後賽,追平拉許華勒斯,並列NBA史上第19,距離排名18的「籃球之神」喬丹只有2場差距,可是目前看來韋德似乎不打算再征戰沙場,超越喬丹的紀錄了。

(中時電子報)