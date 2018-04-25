NBA》熱火遭淘汰 韋德可能高掛球鞋退休嗎？

熱火遭七六人淘汰之後，韋德有可能選擇高掛球鞋退休嗎？(美聯社)

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中時電子報

現年36歲的「閃電俠」韋德，有可能隨著熱火1比4遭到七六人淘汰後選擇高掛球鞋退休嗎？她的藝人老婆蓋柏莉(Gabrielle Monique Union-Wade)稍早在個人推特網站上寫了一段話，透露出許多端倪，外界認為這有可能是替韋德的退役提前做出了預告。

蓋柏莉出生於1972年，大了韋德10歲，是美國家喻戶曉的多片影星，4年前曾因裸照引起軒然大波，但她與韋德克服年齡上的差距，2014年步上禮堂。

蓋柏莉在推特上寫了「I hope this isnt the end, but my God... @DwyaneWade has a career most people dream of. He is a damn legend. An icon. And hes cute #HeatNation」這段話，「我希望這不是終點，但上帝啊...，韋德擁有了一個大多數球員夢寐以求的職業生涯，他是傳奇，也是偶像，而且他還很性感。」

韋德今天替補上場31分鐘，15投僅中4，得到11分、5籃板、5助攻，這是他職業生涯第177場季後賽，追平拉許華勒斯，並列NBA史上第19，距離排名18的「籃球之神」喬丹只有2場差距，可是目前看來韋德似乎不打算再征戰沙場，超越喬丹的紀錄了。

(中時電子報)

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