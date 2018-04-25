前校長辭職案已撤銷 文大董事會：李天任任期未滿可回任

2018年04月25日 11:59 中時電子報 生活新聞中心

文大董事會本週一以過半支持率通過李天任撤銷辭職案後，教育部即以文化大學已於去年11月遴選出新校長盧希鵬，校方迄今未將盧案送呈教育部，卻提案讓李復任，教育部不會承認李的復職案。對此，文化大學董事會今澄清表示，董事會本週一通過該案，即代表李天任將回任校長，且任期到明年7月底，既然李天任回任了，就沒有校長遴選問題，董事會將向教育部說明清楚。

文化大學法學院長、董事會律師許惠峰表示，李天任當初是被學校要求請辭，亦即李是在被迫的狀況下請辭，但其今年元月向董事會提出撤銷其辭職案，董事會又於本週一以過半數支持率予以通過，即代表一切回復原狀，李將回任，且任期到108年7月31日。

他強調，也因為全部回原狀，即沒有遴選校長的問題，董事會將會向教育部說明清楚。

文化大學董事會澄清文如下：

1. 本會並非重聘李天任校長，因此並非重新遴選，故不需經過遴選程序。

2. 本會係確認李天任校長撤銷辭呈有效，回任其原來任期至108年7月31日。

3. 李天任校長前因被通知若不請辭，董事會將決議解聘，因而不得不辭職，董事會上次會議同意李天任校長乃被迫請辭，故可撤銷辭呈，依民法114條之規定，李校長原先的辭呈視為自始無效，即等同於未提出辭呈。

4. 由於李天任校長依法回任至原定任期，於其任期內自無校長出缺之問題，故無再行遴選校長之必要。

5. 倘教育部同意本校董事會之決定，本校備受爭議之校長遴選程序，因已無校長出缺之問題，當然因而無效。

6. 本校董事會之決定，係為避免校長遴選爭議之訴訟，曠日費時，恐無法在法定遴選校長之期間9個月內完成，為免影響師生權益，所做的妥適決定，希望社會各界明暸，也希望教育部明查相關法令，尊重本校董事會之決議，依法保障李天任校長之原定任期。

(中時電子報)