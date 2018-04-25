MLB》狂飆163km！大谷投出本季先發最快球速

2018年04月25日 12:02 中時電子報 蔡銘仁

Shohei Ohtani hit 101 mph on Tuesday night, the fastest by a starting pitcher this seasonhttps://t.co/6TvNHzLuKm pic.twitter.com/mUSf0AGZ4k — Jessica Kleinschmidt (@KleinschmidtJD) 2018年4月25日

大谷翔平今(25日)率天使對戰太空人，雖投5.1局失4分，挑戰本季第3勝失利，不過他在球速上的展現，可讓所有人眼睛為之一亮！大谷5下2出局後，面對太空人4棒瑞迪克(Josh Reddick)，霸氣甩起後腳、飆出101英里火球，寫下本季大聯盟先發投手最快球速紀錄。

大谷本季登板，速球均速落在97英里左右(約156公里)；他此役先發上陣，雖控球不佳，送出生涯單場最多5保送，但球速狀況極佳，尤其面對瑞迪克，更是火力全開。大谷首打席K掉瑞迪克，接著3下兩人第二度交手，大谷催出100.6英里火球，最後再用指叉球送出1張老K。

接著5下，大谷投球數逼近90球，和瑞迪克第三度交手時，球速又提升一個檔次，甩起後腿、釋放身體力量，兩度催出101英里(約163公里)速球，再度解決掉瑞迪克。大谷過往在日本職棒，曾投出165公里速球，至今還是日職最快球速紀錄，此次投出101英里，是他大聯盟生涯頭一遭。

據大聯盟《Statcast》資料指出，本季球速能飆破100英里的投手，僅洋基的查普曼(Aroldis Chapman)及紅雀席克斯(Jordan Hicks)；大谷此役投出101英里速球，成為本季第三位球速飆破100英里的投手，更是本季先發投手最快球速紀錄。

(中時電子報)