台北設計獎徵件即日起開跑 總獎金高達380萬

2018年04月25日 14:56 中時 吳堂靖

曾獲設計金獎、現任品牌「地圖製造」創辦人的魏均寰的設計商品外銷國外，成為最佳國民外交。（吳堂靖）

2018台北設計獎開跑！今年除了延續工業設計、視覺傳達設計及公共空間設計等三大類別進行徵件，更首次增設跨類別「共融設計獎」，盼透過設計解決城市問題，另評審團採取召集人制，帶領各領域專家參與評選，總獎金高達380萬元，徵件即日起至7月25日止。

「用你的設計，改變我們的城市！」台北設計獎邁入第11屆，今年新增「共融設計獎」獎金高達20萬，另有授權及顧問費30萬，以遊具或遊戲場設計為主題，期盼參賽者以「為人人設計」為出發點，透過設計解決城市問題。

本屆評審團也首次採取召集人制，邀請仁寶電腦創意中心資深副總陳禧冠、自由落體設計公司董事長陳俊良、財團法人台灣創意設計中心張基義董事長擔任召集人，帶領專業評審進行評選。

北市府產業局長林崇傑表示，去年台北設計獎不但取得三大國際設計社團認證，更吸引全球63個國家共4757件作品參賽，透過新增獎項、提高獎金，讓請更多設計師參與，創造台北的城市新風格。

曾獲設計金獎、現任品牌「地圖製造」創辦人的魏均寰表示，獎金成為創業的重要資金，商品毛巾繪製台灣與其他國家的相對位置，因世大運期間為國外選手喜愛，進而熱銷近百個國家，期盼透過設計讓台灣站上國際！

(中時 )