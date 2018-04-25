請工讀生卻不給薪？店家：沒拿到錢 人就會離開了

2018年04月25日 12:11 中時電子報 林郁庭

在文中附上對話截圖。（圖/翻攝自爆料公社）

有位媽媽上網爆料，表示兒子到某連鎖小吃店打工，卻遭到店家以徵人名義雇用工讀生，但最後不肯付薪水，甚至還稱「沒有拿到錢人就會離開了啊」。對此，總公司也看不下去，表示只要有雇人就一定該付薪水，若查證屬實，不排除與被爆料的加盟店業者斷貨並且解約。

該位媽媽在爆料公社PO文指出，「台中市沙鹿區英才路上，有一間『x記小吃』賣大腸麵線和雞排的，以徵人的名義，僱用工讀生，卻不付薪水。索討多次，我報警時，警察說我兒子不是第一個被騙去做白工的！我們這裡接近學區，他利用幾個想打工的孩子幫他做事，卻不付薪水，真的很惡劣。去索討多次，就是不願處理，叫我們要告去告，到現在還無恥的繼續營業！我是個單親媽媽，我也要賺錢養二個孩子，他吃定我沒那時間跟他鬥，所以一直擺爛裝死。我要大家知道店家惡劣的行徑，千萬不要去這家店工作。欺負那些打工的孩子，他良心何在？人在做、天在看啦！」

該位媽媽也在文中附上對話截圖，圖中可見疑似工讀生Leo於本月11日時詢問業者「我什麼時候能去領薪水」，竟獲得「你還沒有跟我說想領多少喔」；工讀生則回應「１３０Ｘ１２３＝１５９９０」並說「然後我就做到今天，所以４月的錢也一起算。」沒想到對方只回應，「了解，我會好好思考，等候通知再約你時間來領薪水」。接著看似工讀生兩度傳簡訊催促，但從爆料的曝光簡訊中，店家沒有再做回應。

根據《東森新聞》報導，訪談其中一名遭欠薪的苦主工讀生Terry說，他曾問過老闆請工讀生沒給錢怎麼辦，對方竟回：「沒有拿到錢，人就會離開了啊」，聽到這回應讓他超傻眼，認為這樣子店家「不就是請不用錢的嗎？」。

對此，遭指控的鄭姓雇主喊冤，「有沒有（欠薪）的話，都可以去查」，並指自己也在拜託之前的員工出面幫他澄清「都有領到薪水」，但他接著也反問，「可是如果他今天是來學習，來補習的呢？」、「我不是開補習班，炸這個炸物要有技術吧，他連菜刀都不會拿欸」，意指對方是來當學徒而非工讀生。總店老闆詹先生則回應，認為加盟店作法已不妥，表示只要有雇人就一定該付薪水，若屬實將不排除會斷貨，並且「會終止與加盟店合約」。

(中時電子報)