川普：財長很快將訪陸 有很好機會達成協議

2018年04月25日 15:53 中時 楊家鑫

中美貿易戰風起雲湧，美國《華盛頓郵報》於當地時間24日報導稱，川普在當天宣布，他將「在幾天內」派幾位高級經濟顧問前往中國進行磋商以解決目前的貿易爭端，其中包括美國財長穆欽和貿易代表萊特希澤，這將是穆欽作為財長第一次訪問中國。川普還說，「我們有很好的機會達成協議」。

美國《華盛頓郵報》於當地時間24日報導稱，當天與前往美國訪問的法國總統馬克龍召開聯合記者會時，川普講到近期的中美貿易摩擦。川普透露，「穆欽將會在幾天內前往中國，就貿易問題進行磋商。」

他說，「我認為中國（對待這件事）是很認真的，我們也很認真。並且我們不得不認真對待。」「你知道，我們已經有非常多的關稅了，除非我們達成貿易協定，否則這種關稅將繼續下去。我認為我們有很好的機會達成協議。」

川普還積極評價了大陸國家主席習近平最近關於中國進一步開放的講話，並說與習近平是很好的朋友。但他隨後又提到了中美貿易逆差對美國不公平。

此次中國之行將是穆欽第一次以美國財長身份訪華。他雖曾在華盛頓及在歐洲二十國集團會議期間會晤過中國同行，但穆欽還從來沒有在他們的主場與之見面。他的最近三位前任都在出任美國財長後的頭幾個月內訪問了中國。

穆欽日前就曾透露將考慮來華磋商，大陸商務部當時也回應稱，中方表示已收到美方希來北京進行經貿問題磋商的資訊，中方對此表示歡迎。

一個月前，川普打響了醞釀已久的貿易戰。包括宣佈將對中國商品加征500億美元關稅；宣佈禁止美國企業向中興公司出售元器件產品，期限為7年。穆欽此行是否有辦法達成中美貿易戰和解，受到國際關注。

(中時 )