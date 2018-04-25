川普：財長很快將訪陸 有很好機會達成協議

友善列印
中時

中美貿易戰風起雲湧，美國《華盛頓郵報》於當地時間24日報導稱，川普在當天宣布，他將「在幾天內」派幾位高級經濟顧問前往中國進行磋商以解決目前的貿易爭端，其中包括美國財長穆欽和貿易代表萊特希澤，這將是穆欽作為財長第一次訪問中國。川普還說，「我們有很好的機會達成協議」。

美國《華盛頓郵報》於當地時間24日報導稱，當天與前往美國訪問的法國總統馬克龍召開聯合記者會時，川普講到近期的中美貿易摩擦。川普透露，「穆欽將會在幾天內前往中國，就貿易問題進行磋商。」

他說，「我認為中國（對待這件事）是很認真的，我們也很認真。並且我們不得不認真對待。」「你知道，我們已經有非常多的關稅了，除非我們達成貿易協定，否則這種關稅將繼續下去。我認為我們有很好的機會達成協議。」

川普還積極評價了大陸國家主席習近平最近關於中國進一步開放的講話，並說與習近平是很好的朋友。但他隨後又提到了中美貿易逆差對美國不公平。

此次中國之行將是穆欽第一次以美國財長身份訪華。他雖曾在華盛頓及在歐洲二十國集團會議期間會晤過中國同行，但穆欽還從來沒有在他們的主場與之見面。他的最近三位前任都在出任美國財長後的頭幾個月內訪問了中國。

穆欽日前就曾透露將考慮來華磋商，大陸商務部當時也回應稱，中方表示已收到美方希來北京進行經貿問題磋商的資訊，中方對此表示歡迎。

一個月前，川普打響了醞釀已久的貿易戰。包括宣佈將對中國商品加征500億美元關稅；宣佈禁止美國企業向中興公司出售元器件產品，期限為7年。穆欽此行是否有辦法達成中美貿易戰和解，受到國際關注。

(中時 )

25隊台灣新創 競搶2018愷台杯資… 大陸英烈保護法 不得美化日侵略…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。