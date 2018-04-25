影》尷尬！超閃馬克宏夫妻前 梅蘭妮亞又不讓川普牽玉手

2018年04月25日 12:16 中時電子報 蔡萱

梅蘭妮亞和川普的關係引發外界揣測。(圖/美聯社)

馬克宏親吻梅蘭妮亞的手。(圖/美聯社)

"...and loathing..."



"First Lady Melania Trump had another awkward hand-holding moment with husband Donald Trump..."pic.twitter.com/HlzFEOz72X — Serial Trader 🐾 (@Serial_Trader_) April 25, 2018

自從被爆在新婚不久出軌AV女星後，美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞的關係備受外界矚目，梅蘭妮亞24日在迎接待法國總統馬克宏夫妻時，再次在鏡頭前對川普的牽手邀約給出超冷回應，最後挨不住川普多次嘗試，勉強和川普牽了一下便放手，整個過程再次引發外界關注，兩人的關係在冰點。

美國總統川普夫妻24日在白宮外接待完全不吝嗇展示好感情的法國總統馬克宏夫妻，當4人排開讓媒體拍照時，川普似乎也想大秀愛妻的一面，放在身側的左手不斷碰觸梅蘭妮亞的右手，想要牽起梅蘭妮亞的手，但是她完全無動於衷，甚至到川普直接握住她的手，她還試圖想抽回，最後終於勉強牽回去了幾秒鐘後就放手，讓川普看起來好尷尬。

而比起川普費盡千辛萬苦才牽到妻子的手，川普則是輕輕鬆鬆就牽到了馬克宏的手，相差31歲的兩人豪不吝嗇地在白宮外手拉手展現好感情。向來私交甚篤兩人，近來在國際上多有合作，也因此外界多矚目此次訪美行，馬克宏和川普展示怎麼樣的「兄弟情」（Bromance），這兩天下來兩人也被捕捉到除了牽手之外，搭肩、握手指、擁抱、行貼面禮等親密之舉。

川普和馬克宏展現兄弟情。(圖/美聯社)

川普和馬克宏在白宮外牽手。(圖/路透)

川普和馬克宏不斷展示好感情。(圖/美聯社)

梅蘭妮亞此次已經不是第一次不甩川普想要牽手，就在川普出軌傳聞傳出不久，梅蘭妮亞就曾直接在鏡頭前越過川普等待她的手揚長而去。她也曾在白宮草坪上被目擊寧可緊握手提包也不肯給川普牽的舉動，種種行徑惹來梅蘭妮亞為此事怒不可遏、兩人關係直轉急下的揣測。

梅蘭妮亞的這個小舉動也成為眾所矚目的焦點，美國媒體紛紛以「梅蘭妮亞真的很不想和出牽手」、「梅蘭妮亞仍討厭川普的手」等標題報導。

We saw the return of Melania brushing off her husband's hand AND Trump's bizarre handshake all in one day. pic.twitter.com/EX61Ldqx6n — HuffPost (@HuffPost) April 24, 2018

See the difference between a loving couple and a FAKE marriage for money? Here’s the French president next to Trump and Melania in a photo taken at a White House event pic.twitter.com/xFdvLSBF93 — Stone Cold (@stonecold2050) April 25, 2018

這段影片也在推特上引發熱烈討論，網友也紛紛搞笑留言「當牽到了馬克宏的手以後，誰還需要梅蘭妮亞的手」、「永遠別背著來自斯洛維尼亞的女性偷吃」、「梅蘭妮亞顯然還是很氣」等留言。

(中時電子報)