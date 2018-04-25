休旅車俗俗賣! 花蓮地檢27日 拍賣BMW X4旅休車

2018年04月25日 12:44 中時 許家寧

花蓮地檢署查扣莊嫌等人將吸金所得購買保時捷、賓士及BMW等名車，27日將先拍賣BMW。（許家寧翻攝）

詐騙開百萬名車！花蓮地檢署1月時破獲「美麗人生」，以高利息非法吸金逾千萬，檢警首度援引刑訴法「扣押新制」查扣原價2百多萬元，外型流線新穎的BMW X4休旅車，將於27日舉辦扣押物拍賣會，23、24日開放民眾賞車，變賣所得未來將賠償被害人。

花蓮一名莊姓男子去年起變相經營，除販售保健食品外，還向全台20多處據點參與講座的老人家宣稱每寄放10萬元，半年即可得利息6000元，違法吸金千萬元，檢方為徹底剝奪不法所得及避免纏訟造成車價減損，影響被告權益，首次舉辦偵查中查扣物變價拍賣。

花檢署主任檢察官王怡仁說，本次待拍BMW X4 Xdrive35i黑色運動休旅跑車為2014年6月出廠，車輛外觀流線俐落，搭配V6引擎，動力充足，內部配備運動小徑真皮方向盤、主動車距設定、定速巡航等功能，車況甚佳，底價不公開，歡迎民眾踴躍參與競標。

「底價不公開，但是俗俗賣，」王怡仁指出，沒收物、追徵財產於判刑確定後，被告犯罪所得經花檢署變賣後，債權人得對被告聲請給付，今、明兩日在行政大樓中庭開放展示，歡迎民眾到大廳看車，王怡仁說，個人覺得該車超帥的，坐上去很舒適，性能又好。

拍賣時間定於107年4月27日上午10時，今明兩日上午9時至下午5時開放民眾自由觀覽該車輛，拍賣方式以出價最高，並當日繳清者得標，相關拍賣資訊及拍賣標的照片可至花蓮地檢署全球資訊網「查扣物拍賣公告專區」及臉書「花蓮地檢署粉絲團」。

(中時 )