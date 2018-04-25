涼亭燒天九牌 疑地下賭場侵入社區

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新竹市高峰路財一處涼亭旁近來遭人棄置大量垃圾，日前入夜後突然起火燃燒，消防員撲滅後，竟在殘骸中發現天九牌等賭具，里長研判是地下賭場的不肖份子為了毀屍滅跡才縱火，警方已介入調查。

高峰里長郭朋鑫表示，高峰路財神廟上方大彎道涼亭旁，前幾天被人惡意傾倒大量垃圾，隔天晚間垃圾突然起火燃燒，明湖消防分隊獲報趕抵，緊急將火勢撲滅。

郭朋鑫指出，垃圾無緣無故起火令人起疑，翻開燃燒過的垃圾查看，竟發現內有天九牌等賭具，其他垃圾則絕大多數是泡麵碗、檳榔渣、菸蒂、蠻牛提神飲料空瓶，研判是經營地下賭場的不肖份子，可能怕被蒐證，縱火毀屍滅跡。

據了解，近來流動式地下賭場橫行，「商機」仰賴機動性及隱蔽性，莊家只要準備簡易賭桌、天九牌具、麻將筒子等，一台車就能趴趴走，大新竹地區不時傳出流動賭局訊息，吸引大批賭客，每晚川流不息，賭金流動驚人。

「真的是什麼人都有！」郭朋鑫氣憤說，現場焚燒的垃圾量約10個大垃圾袋，刻意選在較隱蔽的涼亭旁棄置，動機費解，已向環保局檢舉要求蒐證，並請管區警方多加留意。

環保局表示，此案涉及多項違法行為，包含隨意丟棄垃圾，可依《廢棄物清理法》處1200元以上至6000元以下罰鍰；露天燃燒部分得依《空氣汙染防制法》處5000元以上100萬元以下罰鍰。

(中時 )

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