NBA》火箭3比1穩贏了嗎？ 保羅想起3年前噩夢

2018年04月25日 12:33 中時電子報 黃邱倫

根據《休士頓紀事報》報導，火箭雖然目前在季後賽首輪對戰灰狼取得3比1領先優勢，但全隊似乎不敢鬆懈，尤其是保羅更回想起3年前的噩夢。

保羅本季加盟火箭，即便曾因傷缺陣好幾場比賽，但在與哈登聯手之下創造隊史單季最多勝紀錄，而且還以全聯盟最佳戰績闖進季後賽。

火箭以西區頭號種子身分迎戰灰狼，打完前4場取得聽牌優勢，明日第五戰將回到休士頓豐田中心，全隊今日賽前訓練後接受訪問，哈登表示，眾所周知系列賽是7戰4勝制，沒有拿到第4勝之前沒人敢說贏定了，我們會抱持著專注的心態來面對第5戰，打好每一節、每一分鐘的比賽，畢竟我們還沒有足夠的本錢抗衡所有球隊。

保羅曾在2015年西區次輪率領快艇3比1領先火箭，第5戰火箭扳回一城，第6戰在落後19分的情況下演出驚天逆轉戲碼，最終輸掉第7戰，3比4飲恨出局。

哈登說，保羅提起了3年前的這段回憶，當時我們身處不同球隊，因此感受也截然不同，他對於第5戰確實很擔憂，而我們也深知這場比賽的重要性。

當年參與這個系列賽的成員如今只剩4人，除了保羅與哈登外，還有阿里查與卡培拉。根據統計，NBA過去在1比3劣勢下還能扭轉戰局的只有11支球隊，最近的一次就是2016年總冠軍賽，騎士連贏3場從勇士手中奪下冠軍獎盃。

(中時電子報)