NBA》火箭3比1穩贏了嗎？ 保羅想起3年前噩夢

火箭3比1領先灰狼就穩贏了嗎？保羅想起3年前噩夢，全隊不敢輕忽關鍵第5戰。(美聯社資料照)

友善列印
中時電子報

根據《休士頓紀事報》報導，火箭雖然目前在季後賽首輪對戰灰狼取得3比1領先優勢，但全隊似乎不敢鬆懈，尤其是保羅更回想起3年前的噩夢。

保羅本季加盟火箭，即便曾因傷缺陣好幾場比賽，但在與哈登聯手之下創造隊史單季最多勝紀錄，而且還以全聯盟最佳戰績闖進季後賽。

火箭以西區頭號種子身分迎戰灰狼，打完前4場取得聽牌優勢，明日第五戰將回到休士頓豐田中心，全隊今日賽前訓練後接受訪問，哈登表示，眾所周知系列賽是7戰4勝制，沒有拿到第4勝之前沒人敢說贏定了，我們會抱持著專注的心態來面對第5戰，打好每一節、每一分鐘的比賽，畢竟我們還沒有足夠的本錢抗衡所有球隊。

保羅曾在2015年西區次輪率領快艇3比1領先火箭，第5戰火箭扳回一城，第6戰在落後19分的情況下演出驚天逆轉戲碼，最終輸掉第7戰，3比4飲恨出局。

哈登說，保羅提起了3年前的這段回憶，當時我們身處不同球隊，因此感受也截然不同，他對於第5戰確實很擔憂，而我們也深知這場比賽的重要性。

當年參與這個系列賽的成員如今只剩4人，除了保羅與哈登外，還有阿里查與卡培拉。根據統計，NBA過去在1比3劣勢下還能扭轉戰局的只有11支球隊，最近的一次就是2016年總冠軍賽，騎士連贏3場從勇士手中奪下冠軍獎盃。

(中時電子報)

MLB》狂飆163km！大谷投出本季先… NBA》美媒：騎士隊走不出詹姆斯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。