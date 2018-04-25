國道殉職2警靈車最後巡禮 150同仁淚別：任務結束

2018年04月25日 12:48 中時 洪榮志

「小郭、家豪，任務結束，一路好走！」國道警察郭振雄和葉家豪23日清晨在中山高台南麻豆路段取締違規車輛，遭後方大貨車撞上不幸身亡。家屬25日上午將2名員警的遺體，從柳營祿園殯儀館移至台南市立殯儀館，移靈車隊還專程繞回2人任職的新市分隊，150名國道警察在場敬禮，不少員警更當場落淚，場面感人。

國道公路警察局第四大隊大隊長蕭裕仁落淚表示，「小郭和家豪工作認真，還會帶動團隊氣氛，卻發生這種遺憾，希望他們一路好走。」副大隊長王怡仁也難過指出，「希望下輩子再做同事，兄弟永遠是兄弟，我們會永遠懷念他們。」

上午9點郭振雄、葉家豪的遺體從柳營祿園移靈至台南市立殯儀館，由國道警車做前導車，約9點30分先回到2人熟悉的工作崗位國道新市分隊繞行，150多名國道員警列隊送行；靈車抵達分隊時，不少員警更難掩淚水，忍痛敬禮呼喊「小郭、家豪，任務結束了！」

隨後，車隊再從安定交流道迴轉南下到郭振雄新化住家及葉家豪永康住家，最後移靈到台南市立殯儀館。

上午10點多，葉家豪的遺體先抵達市立殯儀館，葉父在旁泣不成聲，令人鼻酸；不久，郭振雄的遺體專用車也抵達，一旁的國道、地方協勤員警立正行舉手禮，並目送2人遺體車進入景行廳後方通道。郭、葉2家家人神情哀戚，頻頻呼喊「振雄、家豪下車」。

蕭裕仁說，郭、葉2警的靈堂將設在景行廳，直到告別式前接受民眾前往致哀；至於公祭告別式的時間，有待2家人協調確定。

(中時 )