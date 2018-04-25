全家韓式炸雞複合店 第二家要開了

2018年04月25日 12:46 工商 劉馥瑜

全家第二家韓式炸雞複合店，本週五（27）日將在新店慶民店開幕，位於捷運大坪林站周邊。圖／全家提供

韓式炸雞店中店成功帶來來客數增1成，單店業績增5成的效益。圖／全家提供

繼首家店引起排隊熱潮、成為網紅熱門開箱話題，全家便利商店今（25）宣布，第2間炸雞複合店將於本週五（4/27）在捷運大坪林商圈「全家慶民店」開幕，並推出優惠雙重送，凡4/27-4/29至全家慶民店bb.q CHICKEN專區消費，並打卡上傳Facebook，可免費獲醃蘿蔔一份；4/27-5/6至店舖選購韓式炸雞一份，就送可樂(雪碧)350ML1瓶。

全家表示，韓式炸雞複合店3月開幕後，吸引許多喜愛韓式美食的民眾嘗鮮，多元的餐點口味更引起網友討論，不論是調味炸雞、黃金橄欖原味炸雞皆各有擁護者，短短兩周網路討論度飆破2,500則，也讓開幕期間內排隊人潮未曾間斷。

全家銷售數據顯示，熱銷排行榜前3名，依序為：秘製炸雞、黃金橄欖炸雞、蜂蜜蒜味炸雞，其中，銷售冠軍「秘製炸雞」為現炸酥脆炸雞，裹上特色醬料，擁有酥脆外皮及酸甜醬汁雙重口感，成為消費者點餐嚐鮮首選。除了炸雞，裹上甜辣醬汁、外皮酥脆的「韓式炸年糕」，也是買氣NO.1的副餐美食，平均每3組消費者就會有1組購買。

全家便利商店綜合企劃本部本部長王瑞峰說，全家看好座位經濟，靈活運用全門市店內高達5萬個休憩座位，發揮加值效益。據全家統計，首間韓式炸雞複合店帶動來客數成長1成，單店業績更成長5成。

1995年成立首家韓式炸雞餐廳bb.q CHICKEN，為韓國店數最多的炸雞連鎖店。2003年開始海外拓點，目前共跨20個國家，全球總店數約3,350店。

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