對抗梅雨季 北市府攜手2大電商推節能家電優惠

2018年04月25日 13:25 中時 吳堂靖

家電達人鄭明偉教導民眾選購除濕機。（台北市產發局提供）

夏季用電高峰，民眾在電費支出增加近8成，面對即將到來的梅雨季，除濕機成為調節室內濕度的必備家電，台北市產業發展局攜手PChome及Yahoo奇摩等兩大電商，推出台北節能家電專屬好康優惠，邀請民眾一起節電省荷包。

產業局長林崇傑表示，北市今年爭取2.5億的節能汰換補助，民生部分將與合作夥伴一同推出節能家電優惠，在5月節能季正式開跑前，將號召更多家電業者共推廣智慧節能產品，用行動響應節能減碳。

台北市電器商業同業公會委員鄭明偉指出，民眾可依據住家坪數挑選除濕機，坪數5到6坪的可挑選6公升以上，8至9坪則可選購10公升以上機種，另外節能1級或2級差別在於用電量，能源因數值（ EF）代表消耗1度電能去除空氣中多少功能的水量，因此EF值越高越省電。

PChome商店街於4月16日至30日期間設立節能專區，消費者凡購買節能產品即享現金折扣300至1000元，4月23日至4月30日更可搭配平台滿3,000元折500元限量折價卷使用。

Yahoo奇摩購物中心於6月30日前指定1級能效CSPF熱賣冷氣機種9折起；而Yahoo奇摩超級商城於5月8日至5月14日指定愛買線上購物累計滿5000元折500元。

(中時 )