藍委批鐵幕國會 葉俊榮：我也不喜歡這樣

2018年04月25日 12:48 中時 鄭舲 、 姚志平

警政署長陳家欽25日赴立法院內政委員會報告，對於媒體詢問現在年改版本夠好嗎？陳家欽表示「如果有更好的話，他們怎麼會走上街頭？」（姚志平攝）

立委黃昭順25日在內政委員會質詢時非常不滿地表示，現在立法院因應年改抗議，搞得像戒嚴一樣，並質疑警力配置是否符合比例原則。（姚志平攝）

退伍軍人團體今天到立法院外抗議軍人年改，立法院外因此布下重重拒馬和警力。國民黨立委黃昭順在內政委員會質詢時批評，立法院已經變成「鐵幕國會」，簡直就是回到戒嚴時期。內政部長葉俊榮表示，「我也不喜歡看到我們的國會變這樣」。但今天警察機關所作所為都是在減少警民傷亡，保護讓立法院議事正常進行。

黃昭順指出，為了外交國防委員會一場公聽會，立法院的餐廳、地下室，連隔壁的交通委員會也不開會，空出會議室，通通塞滿警察，立法院變成鐵幕國會，戒嚴的狀況都上國際媒體了，這樣還不夠嗎？黃昭順也批，民進黨當初執意將《集會遊行法》撤掉，改為保護集會，現在卻讓警察過度工作。

葉俊榮回應，集遊法怎麼修改是一回事，但內政部的立場都一樣，就是保障合法集會的權利，但不希望有違法和逾越，必須用各種方式避免違法和逾越，避免傷亡。

黃昭順追問，「你看到立法院外的高牆了嗎？是什麼原因要讓國會的高牆弄得比監獄還要高？這符合比例原則嗎？」葉俊榮不滿回應，「我不認同什麼戒嚴」，我們走過威權時期，已經擺脫戒嚴和監獄，所以才能有集會遊行的自由。他希望大家都理性一點表達意見，民眾對公共政策的討論，包括政黨討論議題都能理性。

黃昭順也詢問警政署長陳家欽，這次到底部署多少警力？陳家欽說，陳抗人士有汽油、油壓剪等破壞工具，可能侵入到立法院來，所以必須事先防範。對於警力部署，陳家欽稍後答覆國民黨立委林麗蟬質詢時鬆口，「台北市警局統計有1200多人，加上阻材，這是很不得已的做法，影響到週邊商店和交通，這都是我們最壞的選擇方案，但這是內部開會溝通的結果。」

(中時 )