藍委批鐵幕國會 葉俊榮：我也不喜歡這樣

對於立委黃昭順在立法院內政委員會中質疑現在立法院因應年改抗議，搞得像戒嚴一樣，並質疑警力配置是否符合比例原則，內政部長葉俊榮（右）表示他也不喜歡看到這狀況，可警察機關的所作所為都是為了讓警、民減少傷亡以及議事順利進行，「包括這個委員會！」（姚志平攝）

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警政署長陳家欽25日赴立法院內政委員會報告，對於媒體詢問現在年改版本夠好嗎？陳家欽表示「如果有更好的話，他們怎麼會走上街頭？」（姚志平攝）
立委黃昭順25日在內政委員會質詢時非常不滿地表示，現在立法院因應年改抗議，搞得像戒嚴一樣，並質疑警力配置是否符合比例原則。（姚志平攝）

退伍軍人團體今天到立法院外抗議軍人年改，立法院外因此布下重重拒馬和警力。國民黨立委黃昭順在內政委員會質詢時批評，立法院已經變成「鐵幕國會」，簡直就是回到戒嚴時期。內政部長葉俊榮表示，「我也不喜歡看到我們的國會變這樣」。但今天警察機關所作所為都是在減少警民傷亡，保護讓立法院議事正常進行。

黃昭順指出，為了外交國防委員會一場公聽會，立法院的餐廳、地下室，連隔壁的交通委員會也不開會，空出會議室，通通塞滿警察，立法院變成鐵幕國會，戒嚴的狀況都上國際媒體了，這樣還不夠嗎？黃昭順也批，民進黨當初執意將《集會遊行法》撤掉，改為保護集會，現在卻讓警察過度工作。

葉俊榮回應，集遊法怎麼修改是一回事，但內政部的立場都一樣，就是保障合法集會的權利，但不希望有違法和逾越，必須用各種方式避免違法和逾越，避免傷亡。

黃昭順追問，「你看到立法院外的高牆了嗎？是什麼原因要讓國會的高牆弄得比監獄還要高？這符合比例原則嗎？」葉俊榮不滿回應，「我不認同什麼戒嚴」，我們走過威權時期，已經擺脫戒嚴和監獄，所以才能有集會遊行的自由。他希望大家都理性一點表達意見，民眾對公共政策的討論，包括政黨討論議題都能理性。

黃昭順也詢問警政署長陳家欽，這次到底部署多少警力？陳家欽說，陳抗人士有汽油、油壓剪等破壞工具，可能侵入到立法院來，所以必須事先防範。對於警力部署，陳家欽稍後答覆國民黨立委林麗蟬質詢時鬆口，「台北市警局統計有1200多人，加上阻材，這是很不得已的做法，影響到週邊商店和交通，這都是我們最壞的選擇方案，但這是內部開會溝通的結果。」

(中時 )

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