NBA》美媒：騎士隊走不出詹姆斯的陰影

騎士隊詹姆斯(中)持球進攻。(美聯社)

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中時電子報

今年季後賽「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)照常開啟了「超人模式」，他4戰平均32.5分、11.8籃板、8.0助攻，投籃命中率54.1%。除去詹姆斯，騎士的團隊命中率僅有40.7%，首輪對溜馬就陷入苦戰。

《紐約時報》專欄指出，除了詹姆斯以外的人都只有同一個任務：全力支援詹姆斯。但籃球不應該是這麼打的，縱然詹姆斯有萬夫之勇，但他們這種「一人養全家」的打法，結果就是其他人不具備獨立作戰的能力。

騎士球季中費了不少功夫補強，但是大將洛夫(Kevin Love)、「神經刀」史密斯(JR Smith)、射手柯佛(Kyle Korver)的投籃命中率全都不滿4成，洛夫的兩分球命中率低至33%，詹姆斯則高達62.5%。

柯佛說：「詹姆斯一人承擔了太多責任，但這是團隊競技，必須得讓每個人都拿出表現。」

《運動畫刊》的廣播節目也對此進行爭論。詹姆斯一向擅長傳球，他沒理由不能提升隊友的戰力。不過近兩年來，詹姆斯的上場時間高居聯盟之冠，本季例行賽更是首度82戰全勤，間接使得他們陷入「詹姆斯手上無球，全隊就不知如何進攻」的困境。

洛夫、波許(Chris Bosh)這種需要被擺在球隊核心的球員，跟詹姆斯合作之後效能都有所下滑。唯有厄文(Kyrie Irving)這類擁有獨當一面能力的得分好手，才能在詹姆斯的身旁發揮戰力，騎士現在沒有這種人。

洛夫的手指有傷，喬治希爾(George Hill)背痛，崔斯坦湯普生(Tristan Thompson)被罰坐板凳。對於溜馬來說，除了詹姆斯是世上最厲害的球員，騎士隊其實還真沒什麼可怕的。

總教練泰隆盧(Tyronn Lue)保持樂觀，他認為這種警訊可以讓他們看見球隊的缺失。問題是這有辦法改善嗎？《紐約時報》認為騎士的症候在於詹姆斯極度缺乏奧援(第2號得分手)，即使過了溜馬這一關，接下來亦是前途茫茫。

(中時電子報)

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