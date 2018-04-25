國土計畫傳近日將定案　環團批評黑箱

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中時

距離今年4月30日法定應公告施行「全國國土計畫」只剩5天，3月15日內政部將草案送行政院進行第2階段審議後，近日傳出政務委員張景森政已主持開過2次會議，而本週4即將召開第3次會議，極可能就會定案，環團指出，如此重要的國家大事卻是草率黑箱處理，令人匪夷所思。

地球公民基金會指出，《國土計畫法》第7條明定行政院應遴聘（派）學者、專家、民間團體及有關機關代表，召開國土計畫審議會，但至今委員會的名單完全沒有對外公開，學者、專家、民間團體的代表是誰，如何產生？完全在行政院的黑箱裡，和民間團體要求讓社會公開推薦，以建立公信力，完全背道而馳。

地球公民認為，中央政府的重大建設計畫，應該透過各部門計畫的政策環評中確認，才能定義為核定重大建設計畫及其必要範圍；地方政府如果要擴大鄉村區及工業區，必需提出具體建設計畫及可行財務計畫，然而，行政院的黑箱作業，就完全阻絕這些討論的空間。

地球公民指出，長期議題的追蹤發現，地方政府依賴變更地目，犧牲合法地主權益，但卻欠缺合理引導工具，與此同時，政府放任違章業者搶佔優良農地興建違章工廠，來創造獲利，台灣不改變這樣一套發展中國家，合法掩蓋非法的發展現況，將使台灣的產業發展持續畸形，社會也無法有合理對話基礎。

地球公民譴責行政院黑箱作業，惡搞國土計畫，呼籲行政院長賴清德應提出負責任的修補，打開黑箱，讓行政院層級的國土計畫審議會，從委員會的組成到審議事項及職權，都應遵循國土計畫法的立法意旨，發揮應有的功能，後續儘速實質引導各部會提出部門計畫，並放入全國國土計畫，政府得先合法，法律才能實質約束人民。

(中時 )

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