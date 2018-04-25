雙北1280元月票擴大範圍？柯P：下一步可結合台鐵

台北市長柯文哲今在臉書直播，談到雙北1280元吃到飽月票，他強調上路3個月會檢討，未來最有可能結合台鐵。（陳燕珩翻攝）

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柯文哲今中午在臉書直播「便當會」，找來北市交通局長陳學台暢聊交通政策。（影/柯文哲 臉書）

雙北推出1280元公共運輸定期票，30天內可無限次搭乘台北捷運、雙北段次公車，並享北市YouBike前30分鐘免費，至今已賣出19.3萬張，對通勤族堪稱一大利多。台北市長柯文哲今在臉書直播談交通，有民眾問及月票使用範圍能否再擴大？柯表示，先上路3個月後再決定下一步，接下來最可能結合台鐵。

柯文哲今中午在臉書直播「便當會」，找來北市交通局長陳學台暢聊交通政策，談到雙北吃到飽月票，4月16日推出至今不到10天，已銷售近20萬張，不過仍有民眾建議，未來可以跨縣市推動，或結合台鐵或國道客運。

對此，柯文哲說，目前打算先讓1280元上路3個月，再來蒐集資料決定下一步，他認為，之後最可能結合的是台鐵，基隆到板橋那段，一定有需求，但執政還是要穩健，會把民眾建議納入考量，3個月後再來檢討，到時候還要跟台鐵談判。

談到捷運路網，柯文哲表示，現在台北捷運路線都是輻射狀，需要最外圈環狀聯捷起來，新北市中環段年底會完工，後續還有南、北環段，東區也在規畫南北向捷運。話鋒一轉，柯忍不住抱怨，已前蓋捷運速度太慢了，不知道為什麼，以前時代就是慢，「我會比較快啦，會加速推動。」

至於最為人詬病的內湖交通，柯文哲強調，市府一直在作局部改善，像是港墘路拓寬等，有做有差啦，事後查有5到19％的改善，但要整體改善內湖交通，一定要等到東側南北向捷運完工，或是松山機場遷建後，從松機跨河過去，由基隆河直接通到內湖，在路網完成跟松機遷移前，每天就是做一點讓他改善，至少不要變得更差。

(中時 )

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