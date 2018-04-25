機師爆桃機滑行道大坑洞　網友譏「國恥」

資深機師爆桃園機場滑行道出現大坑洞，還充滿土黃色積水。（擷取自臉書）

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資深機師爆桃園機場滑行道出現大坑洞，還充滿土黃色積水。（擷取自臉書）

一名資深機師昨晚在臉書上貼出6張照片，清晰可見桃園國際機場的滑行道竟出現大坑洞，且充滿黃色積水，更加碼批評桃機滑行道近5年來修修補補，沒一天平整過，該文一出，桃機再度被網友譏為「國恥」。桃機公司回應，目前沒有足夠能量全面整建滑行道，只能先採局部修補。

梁姓機師在臉書上指出，由於民航法規定機師不能在駕駛艙使用手機，很多事情長期不為人知，桃機滑行道近5年來，破破爛爛、修修補補，沒有一天平整過，而且是越補越大洞，會忍不住貼文，是希望相關單位正視，不要出人命了再來檢討，「所謂的管理者，管一管你們真正該管的」。

貼文吸引超過3000名網友按讚、逾600次分享，網友批評「基本功都做不好！一直搶全球最佳機場排名做面子是在幹嘛？」、「扯到不行！還門面咧」、「國恥」，也有人分享經驗，「我那天起飛時還以為爆胎了咧！整個掉洞裡」。

桃機公司表示，機場自民國68年啟用以來，部分滑行道因營運需求，已持續使用30餘年，既有的道基、道面劣化，須以全斷面全深度方式，全面整建排水系統、路基、道面，才能有效改善，而桃園機場近年營運大幅成長，為避免影響航機起降及滑行作業，且無影響飛航安全下，先針對破損版塊進行修補。

桃機指出，在全面整建尚未完工前，部分滑行道冒漿、破損現象仍無法完全避免，將以2部泥漿清掃機及街道清掃車，每日持續清潔道面，減少泥漿狀況；另為改善道面坑洞，機場公司也已派員全天候24小時巡檢修補，並在影響航機調度程度最少的情形下，進行中期版塊重製作業。

桃機強調，為改善滑行道破損缺失，已辦理道面整建及後續之空側設施強化工程，全面整建排水系統、路基、道面，預計於109年底完成，屆時將可徹底解決滑行道道面問題。

(中時 )

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