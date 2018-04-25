NBA》勇士險些翻船 杜蘭特挺身率隊終結馬刺

衛冕軍險些陰溝翻船，幸好杜蘭特挺身而出，率領勇士4比1淘汰馬刺。(美聯社)

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中時電子報

回到甲骨文球場的勇士，差點陰溝翻船，幸好杜蘭特挺身而出，先切入單臂扣籃得手，然後投進踩在三分線上的兩分球，關鍵時刻兩罰俱中，加上吉諾比利的致命傳球失誤，最終以99比91險勝馬刺，4比1晉級，接下來將與鵜鶘爭奪西區決賽門票。

勇士此役在第三節剩下23.5秒李文斯頓投進中距離跳投後79比63取得全場最多16分領先優勢，沒想到在第四節前面將近10分鐘只攻下10分，馬刺趁機將落後分數追至83比89，眼看場上情勢有可能丕變，但杜蘭特硬是站出來說不，他先在剩下2分13秒從中路帶球殺入禁區，飛身左手單臂爆扣，緊接著馬刺又在艾卓吉兩罰破網後91比93，杜蘭特在最後36.1秒敵軍嚴防下投進困難度100分的長距離兩分球，而這一球也徹底澆熄了黑衫軍的反撲氣焰，杜蘭特與卓雷蒙格林包辦球隊最後所得10分，成為勇士能晉級的致勝功臣。

幫助勇士力挽狂瀾的杜蘭特，攻下25分、6籃板、5助攻，卓雷蒙格林17分、19籃板、7助攻，籃板創個人生涯季後賽新高，克雷湯普生24分、5籃板、4助攻。

功虧一簣的馬刺，差一點就能在客場演出精采逆轉勝戲碼，可惜關鍵時刻沒能守住杜蘭特，而且吉諾比利發生致命傳球失誤，連續兩季都魂斷在勇士的手上。艾卓吉30分、12籃板、4助攻，邁爾斯18分，吉諾比利10分。

(中時電子報)

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