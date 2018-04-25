仰德大道濺血！少年無照駕駛自撞 轎車翻覆5輕重傷

2018年04月25日 13:34 中時 李文正 、 方濬哲

北市仰德大道25日凌晨發生車禍，一名無照的黃姓少年（16歲），駕駛租賃車載著4名友人，疑似車速過快，撞上分隔島，造成車輛翻覆，開車的少年被拋出車外，頭部重擊地面，現場留下大量鮮血，其中黃姓少年及1名乘客傷勢嚴重，確切肇事原因待警方調查。（方濬哲攝）

17歲黃姓少年駕車行經陽明山仰德大，失速衝撞安全島並翻覆在對向車道，車上5人受傷，左側2人頭部重創傷勢嚴重。（李文正翻攝）

北市仰德大道一段今晨發生嚴重車禍，一輛滿載年輕人的租賃轎車，從文化大學下山行經國安局前的安全島，因車速過快，失控先撞上安全島接著車輛翻覆，車輛左側的17歲黃姓少年、22歲林姓男子身受重傷，送往新光醫院救治，目前還在搶救當中。

警方表示，凌晨2時許，由成年的林姓男子在南港租車，5人一起上陽明山夜遊，下山時，由黃姓少年駕車，副駕駛座則是沃姓少女，後座則是19歲陳姓男子以及14歲陳姓少女，當車輛行經國安局前時，車輛失失速先撞擊分隔島，整輛轎車翻覆在對向車道。

警方表示，無照駕駛的黃姓少年、以及後方的林姓男子頭部創傷傷勢嚴重，初步判定是車速過快，經抽血檢測後，並無酒駕，另外3名車輛右側的少年送醫後並無大礙，至於肇事原因警方還在調查當中。

(中時 )