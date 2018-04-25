加油跳停就好！他分享慘痛經驗 噴了快1萬

2018年04月25日 13:32 中時電子報 莊楚雯

開車去加油，工讀生總是會問「要不要加滿」、「要不要加到整數」，為了方便起見都會同意。一名網友也是這樣，想也不想加到滿為止，沒想到慘劇發生！不但半路熄火、油管破裂汽油流光、還花了一筆不少的維修費、停紅線被拖吊，損失慘重。

這名網友在《mobile01》說起他超級倒楣的經驗，「昨天加到跳停剛好40.2L，想說明天漲價就多加1L到41L，車快開到家時竟然像沒油一般快熄火」，下車察看發現，汽油像瀑布一樣早就流光，隔天車拖到修車廠，師父檢查說「就是你加太滿了才這樣，要換汽油幫浦及一條油管，共6300元」，加上紅線違停2000元，等於多加的那一公升，整整花了8300元代價。

但網友們看完原PO的敘述後，有些人覺得這根本不是加太滿的問題，「我聽他在虎爛，哪有油箱不能加滿」、「又一個修車廠騙的傻B」、「應該是車太老剛好油管破，漏光而已吧...」、「加太滿就是汽油從加油口溢出而已，並不會對油箱及油管一直增壓，怎麼可能會搞破油管」。

也有網友認為，這事真的有可能發生，「油箱蓋有一個小排氣孔，油加太滿一不小心會把排氣孔堵住、引擎室運作時會產生高溫、使油管的汽油膨脹、壓力往油箱傳，但是油箱蓋的排氣孔被堵住，所以不是爆油箱就是爆油管了」。

(中時電子報)