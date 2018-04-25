國道警遭撞死 葉俊榮：加強科技執法

2018年04月25日 13:35 中時 鄭舲

國道日前發生警察執勤遭撞身亡意外，內政部長葉俊榮表示，國道警察執勤環境非常危險，他昨天與交通部長賀陳旦討論強化國道上的科技執法，之後將由警政署與高公局邀集各界召開研討會進一步討論。

國道公路警察2名員警23日清晨在國道1號取締違規大貨車時遭追撞，當場死亡。葉俊榮今到立法院內政委員會報告「警械使用相關規範與警察勤務配置及待遇合理性」。葉俊榮說，看到國道傷亡事件，內政部確實能理解執行環境深具危險性，希望包括社會各界、立委共同努力，強化警察的執行環境，考量危險與勞累等特質，各方面予以強化。

葉俊榮表示，昨天也與交通部長賀陳旦討論，能進一步加強國道上的科技執法，接下來將由高公局與警政署邀集各界召開研討會，進一步詳細討論。

另外，親民黨立委陳怡潔質詢時，質疑警政署內部規定交通執法逕行舉發與現場舉發必須各佔50%，警政署長陳家欽回應，過去確實有這樣的規定，但因為危及員警執勤安全，所以去年已取消，改為以逕行舉發為原則。

多位立委質詢時也關切退休警消權益，葉俊榮表示，退休警察、消防同仁的訴求他都有注意到，也很努力強化警察機關的執勤環境與權益，最近提出警正四階以下基層警消人員最高年功俸額從現行500，提升到525，就是照顧基層警察、消防人員，共有6萬4000多人受惠，前三年就有近3萬名警察受惠，同仁退休後也能增加退休給付，「是直接能保障警察同仁權益的做法」。

陳家欽受訪時則說，警政署尊重退休警察上街頭爭取權利，退休警察過去對國家的貢獻、對社會的付出是大家有目共睹的，加上警察的工作危險性、不確定性與特殊性，大家也有所了解，無論是現職或退休警察，政府應該給他們更合理、較好的照顧跟保障。

媒體追問現在年改方案對退休警消夠好嗎？陳家欽反問，「如果有更好的話，他們怎麼會走上街頭？」

(中時 )