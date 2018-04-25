高雄透天厝火警 1家5口受困被救出

2018年04月25日 14:19 中時 林雅惠

起火透天建物冒出大量濃煙。(林雅惠翻攝)

高市岡山區後協路一間2樓透天厝客廳25日清晨6時42分起火燃燒，現場濃煙竄出，消防隊迅速救出5名受困人員，均意識清楚，由救護車送往醫院觀察。

消防人員表示，起火透天建物冒出大量濃煙，消防員於1樓救護劉男及歐女2名自行逃出民眾，並得知還有3名人員未逃出火場，見鐵門深鎖，立即使用圓盤切割器破壞，指揮組成搜救小組，配合水線部署不畏高溫深入火場，搜救小組在通往三樓的樓梯間發現受困的3名民眾，因當時1、2樓尚有火勢，因此將民眾帶往頂樓後借用隔壁住戶樓梯將民眾帶出。

救出的3名民眾飽受驚嚇，生死一瞬間，該處透天住宅內5名民眾意識清楚，逃生過程疑似吸到濃煙，由救護車送往醫院進一步檢查。

5名送醫觀察名單包括：(劉姓男子、53歲、呼吸不順)、(歐姓女子、50歲、腰部不適)、(劉姓男子、90歲、身體不適)、(劉姓女子、27歲、呼吸不順)、(劉姓女子、23歲、呼吸不順)。

消防局大隊長邱榮振表示，消防人員到場時火勢猛烈，濃煙竄出，情形一度危急，幸好同仁迅速破壞鐵門及架梯強攻入火場搜救，將受困屋內人員救出，若晚幾分鐘，受困屋內人員就有生命危險，起火原因由消防局火調人員調查中。

(中時 )