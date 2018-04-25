心電圖連線醫師手機 心肌梗塞患者獲救

2018年04月25日 13:50 中時 徐養齡

新竹市1名57歲男子日前胸口劇烈疼痛，被救護車火速送醫急救，救護人員在送院途中以即時無線傳輸自動判讀12導程心電圖機，監測男子心跳，同步傳至醫院確認，由醫師提早判讀症狀，預先啟動心導管手術準備，成功救回男子性命。

急性心肌梗塞每年奪走不少寶貴性命，據醫界分析，從疼痛到昏迷、送醫過程，一分一秒都是黃金搶救時機，愈早發現並予以治療，愈能提高救治機率。

新竹市消防局長李世恭表示，為有效提升緊急救護存活率，去年建置12導程心電圖機系統，利用心電圖機偵測到病人心電圖資訊後，以3G或4G WIFI方式將信號傳到醫院指導醫師手機中，研判是否為急性心肌梗塞患者。

該設備啟用後成為救命關鍵，香山分隊洪柏閔回顧，該名57歲男子有胸悶症狀與盜汗情形，與同隊夥伴李柏毅合作將患者搬至沙發上，實施心電圖（EKG）監測，傳送心電圖資訊給國泰醫院心臟內科醫師，醫師確認為急性心肌梗塞患者，同步啟動心導管手術準備。

香山救護車到達醫院時，國泰醫院醫護人員迅速將患者推進手術室施作手術，成功打通完全阻塞的右冠狀動脈，目前患者已健康出院。

李世恭表示，目前已完成偏遠分隊12導程心電圖系統建置，等於是將急診室的檢查提前到救護現場。呼籲有心臟疾病病史的民眾，如發生持續痛伴隨噁心、噁吐、出冷汗及虛弱等症狀，吃藥後仍無法緩解，甚至疼痛蔓延至左臂或肩胛時，應儘速撥打119申請救護車送醫。

(中時 )