兩韓排練文金會 會議桌暗藏密碼曝光

2018年04月25日 13:50 中時電子報 盧伯華

將於4/27(周五)在板門店和平之家進行南北韓首腦會晤的會議桌。（圖／看看新聞）

本周五(4/27)南北韓最高領導人文在寅與金正恩將進行舉世矚目的「文金會」，會面地點板門店「和平之家」於25日進行了首次非公開排練，少數媒體獲准進入拍攝會場相關設施，同時也揭露了會場佈置暗藏數字密碼：2018的歷史性會晤。

本周五的文金會中，主會議桌上為文在寅與金正恩所準備的主談人座椅。（圖／看看新聞）

會場上會議主桌的後方是幕僚桌。（圖／看看新聞）

據大陸媒體《看看新聞》報導，在「文金會」僅剩兩天之際，由北韓國務委員會部長金昌善率先遣隊，前往會晤舉辦地點──板門店屬南韓一側的「和平之家」，與南韓方一起進行聯合排練。

報導特別指出，會場上主要會議桌上，金正恩和文在寅兩端的距離將正好是2018毫米，做為這次南北韓重要首腦會議召開的歷史性象徵。

南北韓首腦會晤於板門店和平之家，為全球媒體準備的新聞中心正加緊裝置設備。（圖／看看新聞）

4/27的文金會預計會是今年以來最受矚目的國際大事，圖為南北韓首腦會晤的新聞中心。（圖／看看新聞）

另據韓聯社報導，此次排練以非公開方式進行，排練的開始時間完全依照「文金會」當天初次會面的時間進行。雙方並依照會晤當天的日程安排，對首腦初次見面的方式、歡迎儀式及晚宴等所有細節進行排練。

圖為新聞中心在加緊趕工。（圖／看看新聞）

南北韓首腦會的安全措施必然極為重要，圖中是進入會場的安全匝門。（圖／看看新聞）

報導說，這次會晤的南韓籌委會已於昨天在「和平之家」進行了相關流程的首次排練，還將於26號再進行第二次排練。26日的排練將有陪同文在寅的6名隨行人員參與。他們分別是青瓦台秘書室室長任鍾晰、青瓦台國家安保室室長鄭義溶、國家情報院院長徐薰、統一部長官趙明均、國防部長官宋永武以及外交部長官康京和。

另一方面，設於韓國國際展覽中心的主新聞中心將於26號對外開放，青瓦台秘書室室長任鍾晰屆時將就首腦會晤最終細節安排召開記者會。

(中時電子報)