中市響應言論自由日 禁歌演唱會28日登場

2018年04月25日 14:15 中時 盧金足

中部獨立樂團「農村武裝青年」，演唱《月夜愁》、《黃昏的故鄉》。（盧金足攝）

台中市政府為紀念民主前輩鄭南榕，2015年起將4月7日訂為「言論自由日」，為響應言論自由，民政局將於4月28日在市民廣場舉辦「禁歌演唱會」，邀請許富凱、南方二重唱等實力派唱將演唱《望春風》、《雨夜花》等70年代禁歌。

民政局今日在台灣大道市政大樓舉辦禁歌演唱會記者會，中部在地知名獨立樂團「農村武裝青年」，現場演唱《月夜愁》、《黃昏的故鄉》，包括副市長張光瑤、民政局副局長盧政遠人均到場共襄盛舉。

張光瑤表示，言論自由是民主的基礎，希望透過言論自由日，讓年輕人了解不是每個國家都像台灣一樣擁有言論自由，而台灣的言論自由也不是一開始就有，而是前人爭取來的。

市府期盼透過演唱會，將過去被政府禁唱的歌曲旋律烙印在民眾腦海中，藉此提醒大家重視言論自由。

民政局指出，民主是台灣寶貴資產，民主也包含言論自由，然而70年代的台灣，這樣的自由卻難以取得，當年的政府對於文學、歌曲、影視等藝文創作擁有極大審查權，只要被認為具有「詞意頹喪」、「內容荒誕」、「時代反應錯誤」等違規情事，就會被禁播、禁唱。

為紀念當年黨外政論雜誌《自由時代周刊》創辦人鄭南榕為追求言論自由而奉獻犧牲的精神，市府2015年起將4月7日訂為言論自由日，今年為響應言論自由日，4月28日在台中市民廣場舉辦「禁歌演唱會」。

當天邀請許富凱、安歆雲、林生祥、南方二重唱、獨立樂團「農村武裝青年」等，演唱當年禁歌，例如《望春風》、《雨夜花》、《今夜不回家》、《天黑黑》、《美麗島》、《亞細亞孤兒》等多首曲目，邀請民眾聆聽歌曲之餘，也珍惜現代的言論自由。

(中時 )