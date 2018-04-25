MLB》對太空人陷苦戰 大谷翔平：他們打線很強

2018年04月25日 14:10 中時電子報 蔡銘仁

效力天使的大谷翔平今(25日)本季第四度登板先發，對決衛冕軍太空人，雖飆出101英里(約163公里)技驚四座，但過程相當辛苦，用98球投5.1局被打6安、包括1轟，失4分，勝投被後援投手敗掉，二度挑戰第3勝失利，大谷賽後直言，這場著實投得很辛苦，因為太空人打線真的很強。

前一場對紅襪，大谷因為右手手指起水泡，只投2局就退場休息，吞下首敗。此役他再度登板，對手是同樣不好惹的太空人，雖指傷無礙，但控球不甚理想，屢屢陷球數落後，投出5次保送，也是生涯單場最多；總計他投了98球，僅55顆好球，好壞球比接近一比一。

大谷也明白，自己今天第1球好球率確實不理想，但也表示，對到像太空人這類的強敵，得使出渾身解數應戰，「太空人有很棒的打線，他們讓我投得很辛苦，我得投得更好、盡可能壓制他們更多局，如果用球數一多，一切幾乎不太可能做到。」

值得注意是，大谷投到6下，保送葛瑞奧(Yuli Gurriel)後，捕手茂多納多(Martin Maldonado)走上丘，同時朝休息室觀望，大谷更是少見主動示意，要教練團喊暫停上場。隨後總教練索西亞(Mike Scioscia)協同投手教練、防護員和翻譯上場，待了數分鐘才解散。

「茂多納多認為，大谷保送葛瑞奧那球，感覺有些古怪。」索西亞解釋當時的狀況，不過經過防護員檢查，確定大谷身體無礙，繼續把他留在場上。之後大谷也找回狀況，連投3顆好球三振掉布瑞格曼(Alex Bregman)，霸氣吶喊一聲，教練團才將他換下。

大谷用98球投5.1局失4分，投出7K、5保送，保送數和用球數皆為生涯新高。不過，大谷認為比起上一場，這場狀況好很多；茂多納多也覺得水泡問題，不再困擾著大谷，「今天看他的水泡，已經好多了，他也知道該怎麼投球，我覺得他做得很好。」

(中時電子報)