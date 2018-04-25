文金會將登場 統一議題再炒起　南北韓分歧大

2018年04月25日 20:35 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

香港東網25日指出，北韓領導人金正恩與南韓總統文在將於周五（27日）舉行歷史性首腦峰會，相信對渴望朝鮮半島統一的民眾會帶來一些期盼，但南北韓統一議題容易觸動兩韓人民的神經，雙方分歧大。

北韓已故領袖金日成，曾在上世紀80年代構想過兩韓統一的情況。他把統一的韓國稱為「高麗聯邦共和國」，兩個政府制度並行，跟大陸對香港實施「一國兩制」相似。兩韓尊重對方的意識形態和社會制度，雙方在聯邦國會內的代表人數、權力和責任均相同。金日成強調，統一後的韓國應該保持中立和獨立，不要與其他國家結合成軍事聯盟。

3月底，南韓外交部公布一批已過30年保密期限的外交檔案，披露北韓1987年就曾透過蘇聯向美國轉交一份提案，提議與南韓統一為中立的聯邦國家。南韓《朝鮮日報》報導說，1987年底美蘇在白宮舉行峰會時，蘇共總書記戈巴契夫向美國總統雷根轉交了提案文件，北韓在內中列了四項提議：韓朝兵力分別裁減至10萬以下，合併為民族軍；包括核武器在內的一切外國軍隊撤離朝鮮半島；韓朝簽署互不侵犯聯合宣言，用和平協定代替停戰協定，並廢除與第三國簽訂的損害民族團結的所有協定和條約；韓朝結成聯邦共和國，立憲宣布中立成為緩衝地帶。

東網指出，南韓方面則有一個「統一3步方案」，將自身制度應用於全朝鮮半島，與北韓的方案不盡相同。首先，南韓會跟北韓發展可持續關係，解決北韓發展核武的問題。另外，首爾政府希望以一份永久和平條約，取代1953年韓戰結束時的停戰協定。後一議題據信會在27日文金會與稍後舉行的美朝峰會上提出。最後，南韓希望為統一過渡期後，成立單一巿場和建設新的經濟發展引擎，推動共存和共榮。

2000年6月，時任南韓總統金大中與北韓領導人金正日於平壤舉行會談並發表共同宣言，曾希望以南韓提議的「聯合制（即邦聯制）」與北韓主張的「聯邦制」為軸心實現統一。由於直接統一存在困難，設想作為過渡性措施，在統一的政府之下南北雙方將維持各自體制。

文在寅希望把前兩次南北首腦會談的成果進一步向前推進，不過他在1月間的記者會上表示「對短時間內實現統一不抱希望」。文在寅政權轉而使用「經濟共同體」這一詞語，首先設想的是，如果擴大南北間的經濟交流，不僅有利於北韓，也能給南韓企業帶來擴大市場的好處。

(中時 )