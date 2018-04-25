楊丞琳《流星花園》臨時換角 爆拍片內幕

2018年04月25日 14:28 中時電子報 盧怡秀 ／綜合報導 ／綜合報導

新版《流星花園》播出在即，吸引不少原作藝人發文回憶當時紅遍兩岸三地的《流星花園》，大S更吐露心聲「表示不喜歡杉菜」，如今連演出「小優」的楊丞琳，也在網上發文，自爆當時拍攝的內幕，透露原先自己要演的是「李真」，但等到最後卻突然被改角色；更笑言當時因為拍攝環境的關係，配角的妝髮幾乎都是自己準備！

楊丞琳今（25日）在網上回憶了當時拍攝《流星花園》的試鏡過程，透露當時自己被選為演「李真」，上工第一天，她從白天等到晚上，等到終於被喊名字後，突然有工作人員請她先離開，更問了她當時的經紀人「如果要演別的角色，你們可以嗎？」據悉當時的導演認為她更適合演「小優」，而當時的楊丞琳在看過漫畫後，就超級喜歡「小優」，也因此楊丞琳戲劇人生的第一個角色就成為「小優」！

而楊丞琳因為「小優」一角打開知名度，儘管她笑言「根本沒人知道我的本名是什麼。但是當時覺得很開心！」除此之外，楊丞琳還附上當時的戲劇照片，她笑言「現在的配角很幸福呢，都有專人打造妝髮服。」全因早期的拍攝環境，配角除了當時她在劇內的蛋糕店制服外，妝髮衣服都是楊丞琳自己準備，讓她苦笑「請原諒我前幾集的髮型！當時很流行離子燙和虛瀏海...！」

(中時電子報)