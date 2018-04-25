「人肉芭比」禁止進入！上海迪士尼透露原因

2018年04月25日 14:44 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

上海迪士尼樂園。(翻攝自官網)

大陸女網紅、號稱「人肉Barbie」的芭比迪麗拉，日前到上海迪士尼樂園，沒想到在門口就被攔阻。據了解，迪麗拉當天身穿一套雪白公主裝，還披上蕾絲頭紗，並說是為了「滿足粉絲對於夢幻城堡公主形象的期待」而去，結果迪士尼工作人員以「擔心影響遊客秩序」，拒絕讓她入場。

芭比迪麗拉到上海迪士尼遭拒絕入園。(翻攝自微博)

根據上海迪士尼入園須知，遊客在樂園內必須時刻保持著裝整齊（包括上衣、褲子/裙子、鞋子），16歲以上遊客不得裝扮成卡通、電影、漫畫中角色的造型，不可穿著及地長衣，若著裝不當、不雅或影響其他遊客體驗，可能會被拒絕入園或被要求離園。未經園方許可，遊客不得冒充或扮演任何迪士尼角色。

上海迪士尼樂園遊客須知。(翻攝自迪士尼官網)

迪麗拉自稱是俄羅斯混血、從未整容，但她異常巨大的雙眼，以及尖銳的鼻子、下巴引起眾多討論。園方可能認為，芭比迪麗拉扮相與園內公主相似，擔心她入園後影響遊客秩序，因此拒絕讓她入園。

網友看到迪麗拉在微博PO出的影片及照片後回應「驚嚇指數破錶!」、「怕嚇到孩子才是真正的理由吧…」、「可以等農曆七月再去」、「迪士尼有鬼屋嗎？」、「外星人戴假髮」。

(中時電子報)