父子直播賣仿品 侵權市值700多萬百人受害

2018年04月25日 14:49 中時 黃國峰

保二刑大偵二隊查獲利用臉書直播販賣仿冒高檔A貨精品，警方指出MK、YSL皮包原價也就1、2萬與販賣價3、4千元相近，因此也必較取信於消費者。（黃國峰

保二刑大偵二隊查獲利用臉書直播販賣仿冒高檔A貨精品，侵權市值約700餘萬元。（黃國峰攝）

保二刑大偵二隊查獲利用臉書直播販賣仿冒高檔A貨精品，查扣各式精品上百件，侵權市值約700餘萬元。（黃國峰攝）

從事殯葬業的賴姓父子利用臉書直播販賣仿冒高檔A貨精品，查扣各式精品上百件，侵權市值高達700多萬元，獲利超過10多萬元，約有100多人受害，全案依違反商標法及詐欺等罪嫌移送新北地方法院檢察署偵辦。

保二總隊刑警大隊網路巡查發現，26歲張男由其繼父49歲賴姓男子出資在臉書成立直播平台「立○精品」，販售A檔仿冒精品ROLEX、GUCCI、M K、HERMES、CHANEL、DIOR、KENZO、YSL、FENDI等商標手錶、包包等，直播過程強調是商品是原單，或手錶是瑞士原廠機芯，保固一年，材質品質都跟正品一樣，只不過送修只能送回來原店，不能販賣二手店、不能當舖當等，吸引不少消費者瀏覽進而競標購買。

經新北地方法院核發搜索票後，於現場查扣各式精品上百件，侵權市值高達700多萬元，犯嫌聲稱經營三個月來獲利十多萬元，指出其貨源經過蝦皮向大陸地區之賣家購買，再利用台灣的宅配通以貨到付款的方式，賣給台灣消費者。

警方指出由於其價格與百貨公司專櫃或專賣店差異甚大，吸引了100多人購買，例如原價55萬的勞力士手錶，只賣1萬元，而正品約1萬至2萬的MK、YSL 包包，賣4、5千元，且直播過程並未明說該商品是仿冒品，強調該商品是原單，容易使客戶產生混淆誤認為真品，此行為涉及刑法詐欺罪嫌，一位30多歲的女性被害人，以5千多元購買2個LV包包，認為品質差而提告，警方依違反商標法及詐欺等罪嫌移送法辦。

(中時 )