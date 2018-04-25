黃煌雄：去除威權象徵若加深對立 是促轉會失敗

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立法院司法及法制委員會今天審查促轉會被提名人資格，促轉會主委被提名人黃煌雄在報告中指出，針對《促轉條例》清除威權象徵、保存不義遺址的部分，「如果能讓台灣社會形成去除威權象徵的共識，就是促轉會的成功；如果因為去除威權象徵而加深台灣社會的對立，這是促轉會的失敗。」

黃煌雄強調，促轉會必須步步為營，在挖掘真相、釐清責任的過程中就要同步推動廣泛的社會對話，建立公民信任，讓台灣民眾可以一同以開放理性的態度，思考「台灣現存的威權象徵有哪？」、「要如何處理它們等問題？」

促轉委員被提名人葉虹靈對於清除威權象徵則認為，目前談到威權象徵的處理常常被簡化為改路名、改鈔票，很難進行嚴肅討論。因此他認為促轉會成立後，威權象徵的處理反而不是首要之物，應該先透過媒介傳播歷史真相，逐步將不同類型的威權象徵處理作為社會對話的議題，帶動社會對威權統治的反思。

黃煌雄也指出，依據《促轉條例》不當取得財產之調查、返還、追徵、權利回復等事項都交由不當黨產處理委員會；至於收回國有之不當黨產，應由中央成立特種基金，運用於人權教育、轉型正義及社會公益，黨產會依法負責不當黨產的收回，促轉會則依法規劃基金用途，促轉會成立後將擬定管理和運用不當黨產相關事宜。

(中時 )

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